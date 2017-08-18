Элиствереский лесной зоопарк RMK отмечает юбилей

Элиствереский лесной зоопарк 27 августа отмечает 20-ти летие со дня основания. По этому случаю посетителям в течение недели предлагают возможность поучаствовать в жизни зоопарка, сообщает RMK.

Как говорит инфоменеджер Элиствереского посетительского центра Элле Мяэранд, 20 лет — срок настолько большой, что посетить зоопарк стоит и тем, кто помнит его со времени создания, ну и, разумеется, тем, кто в нем еще не побывал. ”Праздничная неделя, как раз то время, когда еще есть возможность перед школой и началом осени сделать паузу и заглянуть к нам, чтобы поучаствовать в наших мероприятиях”, — считает Элле Мяэранд.

Гостей будут встречать и новоприбывшие обители зоопарка. ”У нас 15 августа родился еще один детеныш лани, и, кстати, можно полюбоваться аистятами, которые тренируются перед дальним перелетом на юг”, — рассказала Элле Мяэранд.

Посетители увидят европейского бизона, лося, северного оленя, лань, бурого медведя, рысь, лису, енотовидную собаку, белку, лесную куницу, хорька и серого зайца. А в помещениях зоопарка можно познакомиться с морскими свинками, хомячками, малыми песчанками, лабораторными крысами, шиншиллами и лабораторными мышами.

Праздничная неделя в Элиствереском зоопарке начинается уже 19 августа. В этот день мы покажем посетителям его ”кухню”, вместе будем заготавливать кормовые веники, часть которых позже отнесем на подкормку животным. Все места на это мероприятие уже забронированы, но поучаствовать в жизни зоопарка можно будет в течение всей следующей недели.

В эти дни вход в зоопарк — по обычным билетам, а участие во всех мероприятиях — бесплатное.

В понедельник, 21 августа, состоится день украшений — вместе мы будем готовить украшения из природного материала, с помощью которых сделаем места проживания животных праздничными. Начало — в 11 часов, планируемое окончание — в 17 часов.

Во вторник, 22 августа, в зоопарке пройдет день приготовления питания и его поедания — посетители могут участвовать в работе по уходу за животными с 10 до 16 часов. Для этого надо зарегистрироваться по телефону 5253395 или elistvere.looduskeskus@rmk.ee.

В среду, 23 августа — День экологических знаний. Это значит, что все наглядные учебные пособия будут выставлены из шкафов, и любопытствующие смогут посмотреть в микроскоп, подумать над непростыми вопросами. Начало — в 11 часов и завершение — в 18 часов.

В четверг, 24 августа, занятия будут проходить под открытым небом. Начало прогулок в 11, 13 и 18 часов. Регистрация на прогулку по телефону 5253395 или по адресу elistvere.looduskeskus@rmk.ee.

В пятницу, 25 августа — День музыки. В посетительском центре можно будет послушать птичье пение, а в 18.00 начнется концерт с участием группы Lõõtsavägilased.

В субботу, 26 августа, в зоопарке будет спектакль. В 14 часов ученики Маарьяской основной школы имени Й. Вески покажут мини-представление ”Как у зверей появились хвосты”.

В воскресенье, 27 августа, празднуем день рождения. В 13 часов животные получат праздничный обед. Посетители в этот день допускаются в зоопарк бесплатно.

В Элиствереском зоопарке RMK в условиях, приближенных к естественным, в основном представлены животные, которые обитают в лесах Эстонии.

Зоопарк, который был задуман как место, в котором можно было бы содержать пострадавших или оставшихся без родителей молодых животных, теперь стал родным домом для наследников этих животных, а также новых обитателей, полученных путем обмена с другими зоопарками. Задача нашего зоопарка — распространять экологические знания и предоставлять возможность наблюдать за дикими животными в привычной им среде.

Элиствереский зоопарк был основан в 1977 году и входит в состав RMK с 2008 года.