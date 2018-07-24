Эксперт о медвежатах с Сааремаа: вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала

Вечером в пятницу в одно из хозяйств на острове Сааремаа на запах еды пришли два медвежонка. Несмотря на то, что животные были доставлены спасателями в глухой лес, их жизни угрожает опасность, пишет Maaleht.

”Вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала”, — говорит главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.

По его словам, остается загадкой, как медвежата оказались на острове, почему не боятся людей и как выживали до этого.

”Это случай, у которого нет объяснения. Что это: проделки природы или дело человеческих рук? Не знаю. Как и не знаю того, как добралась до Сааремаа чума свиней, в то время как Ляэнемаа она не затронула”, — рассуждает заместитель исполнительного директора Союза охотников Эстонии Андрес Лиллемяэ.

Тальви выражает надежду, что в лесу люди животных не потревожат и те все-таки смогут освоиться. В противном случае медвежата будут перевезены на материк в еще более дремучий лес. ”Таков сейчас наш план. Это единственная и последняя возможность дать им немного времени, чтобы они научились жить в дикой природе своей медвежьей жизнью”, — говорит он. Тем не менее, надежды на это немного, поэтому о дальнейших действиях эксперт думать пока не хочет: ”Не хочу спекулировать”.