24.07.2018, 20:00

Эксперт о медвежатах с Сааремаа: вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала

 (2)
rus.delfi.ee
EST 1
Эксперт о медвежатах с Сааремаа: вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала
Foto: Kaader videost/ERR

Вечером в пятницу в одно из хозяйств на острове Сааремаа на запах еды пришли два медвежонка. Несмотря на то, что животные были доставлены спасателями в глухой лес, их жизни угрожает опасность, пишет Maaleht.

”Вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала”, — говорит главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды Тыну Тальви.

По его словам, остается загадкой, как медвежата оказались на острове, почему не боятся людей и как выживали до этого.

”Это случай, у которого нет объяснения. Что это: проделки природы или дело человеческих рук? Не знаю. Как и не знаю того, как добралась до Сааремаа чума свиней, в то время как Ляэнемаа она не затронула”, — рассуждает заместитель исполнительного директора Союза охотников Эстонии Андрес Лиллемяэ.

Тальви выражает надежду, что в лесу люди животных не потревожат и те все-таки смогут освоиться. В противном случае медвежата будут перевезены на материк в еще более дремучий лес. ”Таков сейчас наш план. Это единственная и последняя возможность дать им немного времени, чтобы они научились жить в дикой природе своей медвежьей жизнью”, — говорит он. Тем не менее, надежды на это немного, поэтому о дальнейших действиях эксперт думать пока не хочет: ”Не хочу спекулировать”.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”Патроны покупаем в Кишиневе”. Что российские военные охраняют в Приднестровье больше четверти века и как живется под их охраной

24.07.2018
В конце прошлой недели парламент Молдавии принял Национальную стратегию обороны на 2018−2021 годы, в которой признал присутствие российских войск в непризнанной Приднестровской Молдавской республике угрозой национальной безопасности.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Банк Эстонии порекомендовал носить при себе наличные после сбоя в работе платежных терминалов

24.07.2018
После произошедшего в воскресенье сбоя в работе терминалов для приема платежей по банковским картам Банк Эстонии порекомендовал жителям страны всегда иметь при себе сумму наличных денег, соответствующую дневному потреблению конкретного человека.
Подробнее

ФОТО: В Лахемаа у походной тропы RMK срубили множество деревьев, защитники природы в ярости

24.07.2018
В группе Eesti Metsa Kaitseks в Facebook опубликовали фотографии масштабной вырубки леса у походной тропы. Инспекция окружающей среды отправила своего инспектора выяснить, в чем дело.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106672001
135,- €
81,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Эксперт о медвежатах с Сааремаа: вероятность, что они выживут в лесу, крайне мала

24.07.2018
Вечером в пятницу в одно из хозяйств на острове Сааремаа на запах еды пришли два медвежонка. Несмотря на то, что животные были доставлены спасателями в глухой лес, их жизни угрожает опасность, пишет Maaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Где льет как из ведра, а где сияет солнце: следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

24.07.2018
Рано утром Государственная метеослужба сообщила о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды — возможны сильные грозовые дожди и даже град. Смотрите, в каких городах прогноз сбылся, а в каких дождем и не пахнет.
Подробнее