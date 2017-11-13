Экологи ожидают роста выбросов CO₂ в 2017 году

По данным Global Carbon Project, мировому сообществу не удалось удержать уровень выбросов двуокиси углерода на уровне последних трех лет.

Мировому сообществу не удалось удержать на уровне последних трех лет объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом говорится в ежегодном отчете экологической организации Global Carbon Project, представленном в понедельник, 13 ноября, на Конференции ООН по проблемам климата (COP23) в Бонне. По итогам текущего года выбросы CO₂, связанные с выработкой энергии из ископаемых видов топлива, возрастут примерно на два процента, подсчитали эксперты Global Carbon Project.

Во всем мире с 2012 года показатели выработки электроэнергии из возобновляемых источников ежегодно возрастают на 14 процентов. В то же время значительно возросли объемы двуокиси углерода, вырабатываемые при сжигании нефти и природного газа, говорится в исследовании. Выбросы CO₂ в Китае и Индии в 2017 году возросли соответственно на 3,5 и 2 процента, в США и Европе они снизились на 0,4 и 0,2 процента.

41 гигатонна CO₂

По подсчетам ученых, до конца 2017 года общий показатель выбросов CO₂ в атмосферу составит около 41 гигатонны. Если он останется на таком уровне в ближайшие 20-30 лет, человечеству не удастся выполнить главную цель по защите климата и удержать глобальное потепление на уровне менее двух градусов по сравнению с доиндустриальной эпохой, предупредили экологи.

С 6 по 17 ноября в Бонне проходит 23-я Конференция ООН по проблемам климата (COP23), в ней участвуют около 25 тысяч делегатов более чем из 190 стран. Делегаты обсуждают конкретный план реализации подписанного в 2015 году в Париже соглашения по климату, которое призвано удержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градусов Цельсия в сравнении к показателю доиндустриальной эпохи.