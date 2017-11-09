Экологи назвали больше всего пострадавшие от изменений климата страны

Больше остальных среди стран мира страдают маленькие островные государства и развивающиеся страны, заявила немецкая организация Germanwatch.

Франция, Португалия и Германия являются государствами, больше остальных индустриальных стран пострадавшими от последствий изменения климата за последние 20 лет, считают эксперты немецкой экологической организации Germanwatch. Эти страны заняли соответственно 18-е, 22-е и 23-е места в рейтинге государств мира по индексу глобальных климатических рисков (KRI) за период с 1997 по 2016 годы, представленном в четверг, 9 ноября, в Бонне на Конференция ООН по климату.

Эксперты, в частности, указали на экстремальную жару летом 2003 года в Германии, державшуюся на протяжении нескольких недель и ставшую причиной смерти нескольких тысяч человек. Кроме того, они отметили разрушительные ураганы последних лет, в особенности "Кирилл" в 2007 году, и катастрофические наводнения на Эльбе, Дунае и Одере.

Больше всех страдают островные и наиболее бедные государства

Наиболее пострадавшими за последние два десятилетия странами названы Гондурас, Гаити и Мьянма. Кроме них, в первой десятке оказались Никарагуа, Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Таиланд и Доминиканская Республика. На последних позициях — 180-й и 181-й — находятся Исландия и Сингапур.

Рейтинг KRI за 2016 год возглавляют Гаити, Зимбабве и Фиджи. В Top-10 также вошли Шри-Ланка, Вьетнам, Индия, Тайвань, Македония, Боливия и США.

Экологи из Germanwatch подсчитали, что в общей сложности за период с 1997 по 2016 годы более 11 тысяч экстремальных погодных явлений стали прямой причиной смерти более 520 тысяч человек во всем мире. Экономический ущерб составил около 3,16 триллиона долларов США.

9 из 10 наиболее пострадавших — развивающиеся страны

Уже сегодня маленькие островные государства больше остальных страдают от изменений климата, указали авторы доклада. Кроме того, целому ряду развивающихся стран приходится регулярно бороться с последствиями экстремальных погодных явлений. "Девять из десяти стран, наиболее пострадавших от изменений климата за последние 20 лет, являются развивающимися государствами с низкими показателями ВВП", — подчеркнули эксперты.

Индекс KRI показывает, в какой степени отдельные страны пострадали от экстремальных погодных явлений, в частности, жары и ураганов, а также наводнений и других природных катастроф. При этом аналитики учитывают как число жертв, так и экономический ущерб в результате подобных явлений. За основу исследований Germanwatch берет признанный во всем мире банк данных NatCatService, созданный немецкой перестраховочной компанией Munich Re.

С 6 по 17 ноября в Бонне проходит 23-яКонференция ООН по изменению климата (COP23), в которой участвуют около 25 тысяч делегатов из более чем 190 стран мира. Делегаты обсуждают конкретный план реализации подписанного в 2015 году в Париже соглашения по климату, которое призвано удержать глобальное потепление на уровне 1,5-2 градусов Цельсия в сравнении к показателю доиндустриальной эпохи.