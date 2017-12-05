Eesti Energia: сланцевая зола помогает уменьшить количество парниковых газов в атмосфере

Сланцевая зола, возникающая на электростанциях Enefit Energiatootmine в качестве побочного продукта, является ценным сырьем, которое находит применение в строительстве, сельском хозяйстве и при герметизации выработанных нефтяных и газовых месторождений, что является интересной и экологичной сферой применения уже на протяжении многих лет, сообщает Eesti Energia.

Благодаря использованию сланцевой золы герметизирующие свойства спец цементов улучшаются, и скапливающийся в закрытой скважине CO 2 не попадает в атмосферу. Спеццементы, изготовленные при использовании сланцевой золы, обладают хорошим потенциалом в сфере глобального уменьшения количества парниковых газов.

Сланцевую золу при закрытии нефтяных и газовых месторождений использует международное предприятие с эстонскими корнями CemExpert-Int, основная деятельность которого заключается в разработке решений по цементированию нефтяных и газовых месторождений и изготовлении спеццементов. Поскольку прежний долговременный опыт предприятия по закрытию скважин цементными смесями, содержащими сланцевую золу, показал очень хорошие результаты, компания CemExpert-Int приняла решение участвовать со своей технологией и в глобальном проекте SOAR (shale oil ash recycling). Цель проекта заключается в поиске и разработке эффективных технологий, с применением которых можно было бы без опасности утечек CO 2 закрывать нефтяные и газовые месторождения. Так что в будущем использование сланцевой золы при закрытии нефтяных и газовых скважин может значительно увеличиться.

Foto: Enefit Taastuvenergia

”Возникающая на электростанциях Eesti Energia летучая сланцевая зола является сертифицированной добавкой при изготовлении смесей для цементирования нефтяных и газовых месторождений. Мы используем сланцевую золу при производстве смесей как в Таллинне, так и на наших производственных подразделениях за рубежом. Сотрудничество с Eesti Energia длится уже более 10 лет. Всего мы произвели более 300 000 тонн спеццемента с добавлением сланцевой золы, нами загерметизировано более 15 000 скважин по всему миру. Наш прежний опыт показал, что смеси с применением сланцевой золы более герметичны по сравнению с другими технологическими решениями. Технология обладает хорошим потенциалом для применения при герметичном закрытии скважин по всему миру, что позволяет снизить объемы парниковых газов, попадающих в атмосферу”, — сказал Павел Мазурок, член правления SKS Group, дочернего предприятия международной компании CemExpert-Int.

Летучая зола отделяется от сланца в процессе очистки дымовых газов при производстве электроэнергии. Для улавливания летучей золы с высоким содержанием кальция в дымоходах электростанций имеются специальные фильтры, которые улавливают мельчайшие частицы золы. По словам председателя правления Enefit Energiatootmine Тыну Ааса, возможности повторного использования летучей золы очень широки, и по большей части они еще не реализованы.

”Мы последовательно ищем возможности по использованию сланцевой золы в качестве сырья — с нашей точки зрения в лице сланцевой золы мы имеем дело не с отходом, а с ценным материалом, который можно использовать как при удобрении полей, так и в строительной сфере. Сотрудничество с CemExpert-Int может значительно увеличить объем повторного использования золы, возникающей в процессе переработки сланца. Мы выражаем им поддержку и поддерживаем сотрудничество, надеясь, что их деятельность будет успешной”, — сказал Аас.

Целью международного проекта SOAR является разработка эффективной технологии, позволяющей герметично закрывать нефтяные и газовые месторождения. Герметичное закрытие месторождений нужно по той причине, что из открытых или плохо закрытых скважин в атмосферу попадает дополнительное количество углекислого газа. Смеси для цементирования, изготовленные с добавлением сланцевой летучей золы, на протяжении десятилетий показывают высокую надежность при предотвращении утечек и стойкость к экстремальной среде внутри скважины. В рамках проекта SOAR развитием новых технологий занимается и большинство крупных нефтяных производителей, таких как Total, Shell, Exxon, Sinopec, GDF Suez, E.ON, ENEL, ENI, StatoilHydro и т.д.