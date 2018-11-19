Дональд Трамп призвал брать пример с финнов в вопросах заботы о лесе

Во время визита в пострадавший от лесных пожаров калифорнийский город Парадайз президент США Дональд Трамп привел в качестве сравнению ситуацию с уходом за лесом в Финляндии. До этого в Твиттере он критиковал лесную администрацию Калифорнии, передает Yle.

– В других странах действуют по-другому. Президент Финляндии в разговоре со мной сказал, что у них ”страна лесов”. Они тратят много времени на очистку и уборку леса, и у них нет никаких проблем, — заявил Трамп.

Скорее всего, глава США ссылался на встречу с финским президентом Саули Ниинистё в Париже на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом разговоре Ниинистё упомянул тогда в телевизионном интервью Yle.

– Я встретился с президентом Трампом, и мы говорили о лесных пожарах и о том, что у нас борьба с ними находится на отличном уровне, — сказал он 11 ноября.