19.11.2018, 08:00

Дональд Трамп призвал брать пример с финнов в вопросах заботы о лесе

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rus.delfi.ee
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Donald Trump
Donald TrumpFoto: Pool, REUTERS

В прошлые выходные, на торжествах по случаю столетия окончания Первой мировой войны президент Саули Ниинистё обсудил со своим американским коллегой лесные пожары и готовность пожарных служб к борьбе с ними.

Во время визита в пострадавший от лесных пожаров калифорнийский город Парадайз президент США Дональд Трамп привел в качестве сравнению ситуацию с уходом за лесом в Финляндии. До этого в Твиттере он критиковал лесную администрацию Калифорнии, передает Yle.

– В других странах действуют по-другому. Президент Финляндии в разговоре со мной сказал, что у них ”страна лесов”. Они тратят много времени на очистку и уборку леса, и у них нет никаких проблем, — заявил Трамп.

Скорее всего, глава США ссылался на встречу с финским президентом Саули Ниинистё в Париже на торжествах по случаю столетия со дня окончания Первой мировой войны. Об этом разговоре Ниинистё упомянул тогда в телевизионном интервью Yle.

– Я встретился с президентом Трампом, и мы говорили о лесных пожарах и о том, что у нас борьба с ними находится на отличном уровне, — сказал он 11 ноября.

Лесные пожары в Америке в этом году оказались особенно сильными. Они продолжаются уже не первый месяц и привели к смерти как минимум 76 человек.

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