Для выполнения климатического соглашения Эстонии нужно существенно ограничить использование обычных автомобилей

Менее чем через две недели в Польше начинается Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата ( COP24). Таллиннские эксперты Стокгольмского института окружающей среды Керли Кирсимаа и Кая Петерсон решили выяснить, насколько Эстония выполняет Парижское климатическое соглашение, какие цели достигнуты и какие наблюдаются недостатки.

Исследование показало, что взятые на себя обязательства в близкой перспективе, то есть к 2020 году, будут выполнены. Исключение оставит разве что обязательство по использованию возобновляемой энергии в транспорте в размере 10%.

А вот для целей, которые должны быть достигнуты к 2030 году, потребуются дополнительные меры во всех областях.

Отмечается, что выбросы в Эстонии примерно на 70% происходят из энергетического сектора, далее идут сферы транспорта (12%) и сельского хозяйства (9%).

Также на одного жителя нашей страны приходится слишком много выбросов парниковых газов. В 2016 году прогноз для Эстонии составлял 14,7 кг СО2 на человека, при том, что средний показатель по ЕС — 8,7 кг.