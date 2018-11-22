22.11.2018, 16:30

Для выполнения климатического соглашения Эстонии нужно существенно ограничить использование обычных автомобилей

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rus.delfi.ee
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TOSSAV AUTO
Foto: Rauno Volmar

Действующий план по развитию транспортной сферы предусматривает снижение к 2030 году количества т. н. обычных автомобилей в городах вполовину, а к 2050 году полный отказ от двигателей внутреннего сгорания. Потребление биодизеля должно увеличиться в разы.

Менее чем через две недели в Польше начинается Всемирная конференция ООН по вопросам изменения климата ( COP24). Таллиннские эксперты Стокгольмского института окружающей среды Керли Кирсимаа и Кая Петерсон решили выяснить, насколько Эстония выполняет Парижское климатическое соглашение, какие цели достигнуты и какие наблюдаются недостатки.
Исследование показало, что взятые на себя обязательства в близкой перспективе, то есть к 2020 году, будут выполнены. Исключение оставит разве что обязательство по использованию возобновляемой энергии в транспорте в размере 10%.

А вот для целей, которые должны быть достигнуты к 2030 году, потребуются дополнительные меры во всех областях.

Отмечается, что выбросы в Эстонии примерно на 70% происходят из энергетического сектора, далее идут сферы транспорта (12%) и сельского хозяйства (9%).

Также на одного жителя нашей страны приходится слишком много выбросов парниковых газов. В 2016 году прогноз для Эстонии составлял 14,7 кг СО2 на человека, при том, что средний показатель по ЕС — 8,7 кг.

В 2015 году выбросов парниковых газов в Эстонии на единицу ВВП (евро) было в три раза больше, чем в среднем по ЕС. Выше этот показатель был только в Болгарии.

Поскольку речь идет об относительной цифре, то на эстонский показатель оказывает влияние как большое количество выбросов в энергетическом секторе, так и относительно низкий ВВП.

Более подробно можно прочитать в Accelerista.

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