”Дикая наука”: Пнями с одного гектара можно целый год отапливать 4-6 домов

Как правило, пни с вырубок не вывозят. Но ведь они — древесина, которая имеет большую отопительную ценность. Гораздо большую, чем та энергия, которая требуется на их выкорчевывание и транспортировку. Почему же пни остаются в земле, и как это воздействует на окружающую среду исследовал профессор Эстонского университета естественных наук, специалист по экосистемам Вейко Ури.

Возглавляемая им исследовательская группа занималась не использованными до сих пор в Эстонии восстанавливаемыми энергоресурсами, иными словами — корчеванием пней. В рамках научного исследования, начатого в 2011 году, на одной половине вырубки еловые пни были выкорчеваны, а на другой оставлены нетронутыми.

Затем по еловым пням, собранным с разных территорий, посчитали объем и качество получаемых дров, например, биомассу этих пней их энергетическую ценность и содержание сухого вещества. Одновременно был проанализирован возможный ущерб окружающей среде.

Одна из задач исследования состояла в том, чтобы выяснить, может ли выкорчевывание привести к потере питательных веществ, как выкорчевывание подействует на круговорот азота в природе и может ли это повлечь за собой эмиссию (выделение) углерода.

Было доказано, что объем энергии, получаемый из пней, значительно больше, той, которую расходуют на их корчевание, транспортировку и переработку.

Так дрова, получаемые из собранных с одного гектара пней, могут покрыть необходимость в годовом отоплении 4-6 средних индивидуальных домов. Однако массовое корчевание пней не производится.

Причина в том, что дрова имеют низкую цену. А дрова из пней дороги, потому что пни необходимо корчевать, их транспортировать и крошить. Поэтому при низких ценах на дрова, получаемый из пней дрова оказываются не конкурентоспособными.

А как воздействует корчевание на окружающую среду?

Если сравнивать по внешнему виду выкорчеванные и нетронутые территории, то различий нет. Результаты исследования показали, что с точки зрения круговорота веществ, выкорчевывание пней из плодородных почв не содержит никаких серьезных рисков для окружающей среды.

При этом выкорчевывание дает владельцу леса массу лесоводческих преимуществ.

Корчевание разрыхляет почву, и тогда высаживать новое поколение леса становится гораздо проще. В разрыхленную землю растения высаживать намного удобнее, чем в нетронутую.

Кроме того корчевание пней может воспрепятствовать распространению возбудителя опасного заболевания — корневой губки. Она ежегодно убивает тысячи деревьев. Она же тормозит рост древостоя, а это значительно уменьшает производство древесины. Корневая губка в основном распространяется через пни.

Корчевание пней с территорий, зараженных корневой губкой, может значительно уменьшить заболеваемость деревьев в следующем поколении леса.

Исследование Эстонского университета естественных наук ”Аспекты заготовки еловых пней и оценка сопутствующего воздействия на окружающую среду” было поддержано RMK. Бюджет этой работы составил 144 600 евро.

RMK с 2008 года поддерживает прикладные исследования, помогающие развивать экологичное лесоводство. За прошедшее время отобрано 15 проектов, которые на сегодня получили финансовую поддержку в размере около 2 миллиона евро. Каждый понедельник в рубрике ”Экосистема” появляется материал, знакомящий с очередным прикладным исследованием.