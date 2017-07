Дезинформация на упаковках сахара: 61% Эстонии покрыт лесами?

Читатель Delfi прислал в редакцию фотографию упаковки сахара, которую заметил в одном из киосков R-kiosk в Ляэне-Вирумаа. Автор упаковки хвалится лесами Эстонии, но цифры немного преувеличены.

На сахарной упаковке написано: ”Do you know that… Estonia is almost 61% forest” (”Знал ли ты, что… почти 61% Эстонии покрыт лесами”).

Хотя по сравнению с другими странами Европы Эстония действительно выделяется обилием лесов, цифра на сахарной упаковке не совсем соответствует правде. По официальным данным леса в Эстонии от силы занимают чуть меньше половины территории, то есть около 49%.

Поскольку схожие дизайны сахарных пакетиков выдают и в других местах Delfi попытался выяснить имя автора, но безрезультатно.