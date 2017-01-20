”В 2016 году многие люди испытывали беспокойство по поводу чрезмерного использования пластиковой посуды, в связи с чем тема большинства проектов в сфере экологии была связана именно со снижением использования одноразовой посуды в нашей повседневной жизни. По-прежнему приятно видеть совместные проекты общин — наиболее значимые мероприятия в сфере экологии связаны зачастую именно с решением проблем людей, объединившихся во имя общей цели”, — сказал министр окружающей среды Марко Померанц.
В этот раз абсолютным победителем стал Пеэтер Хермик, педагог из Ляэнемаа, восстановивший на территории Матсалуского национального парка порядка 10 гектаров лесолугов. В Ляэнемаа имеется в общей сложности около 100 гектаров лесолугов, поэтому вклад Пеэтера Хермика в экологическую сознательность, а также в сохранность культуры наследия весьма внушителен.
Проект Пеэтера Хермика с большим перевесом голосов победил и в публичном голосовании. Обладатель звания ”Дело года в сфере экологии” получит премию в размере 5 000 евро, а также право на использование экологического знака.
Помимо абсолютного победителя признания были удостоены еще четыре проекта. Один из них — проект ”Гнездовые камеры” недоходного объединения Kotkaklubi. При помощи веб-камер миллионы людей по всему свету могут наблюдать за жизнью редких видов птиц, гнездящихся в Эстонии, — например, орлов и черных аистов. Одна только камера в гнезде орла-белохвоста в период гнездования в 2016 году набрала свыше 10 миллионов кликов.
Второй организацией, удостоившейся признания, стало Эстонское общество рыболовов, которое в 2016 году запустило новую акцию ”Чистые берега” и продолжило ставшие уже традиционными мероприятия, такие как охрана нерестовых лососей и щук. К тому же члены общества летом внимательно следили за тем, чтобы не производилось нелегального возведения плотины Котка.
Третьим удостоившимся признания делом стал проект недоходного объединения Organic Estonia под названием Mahe-Eesti (рус. ”Экологически чистая Эстония”). Идея экологически чистой Эстонии ценит и создает целостное решение всей системы экологического хозяйства. Задача Organic Estonia заключалась в том, чтобы 51 процент территории страны был экологически чистым, и на первом этапе этот показатель достиг 30 процентов.
Признания Министерства окружающей среды был удостоен также проект ”Кофе в стаканчик”, организованный учениками Образовательной коллегии Старого города Изабель Палумяэ, Лоорой Грюнвальд, Ханной Кистийной Лихи, Май Мыттус, Маркусом Мууги, Юргеном Луузи, Мерили Пярна и Дэвоном Натаниэлем Гоули. Цель этого проекта заключалась в снижении количества используемых одноразовых картонных стаканчиков. Согласно проекту, при покупке кофе с собой следовало использовать свою кружку или термос. К акции присоединились кафетерии и прочие заведения подобного рода. Организовать подобную акцию ребят побудила Европейская неделя по уменьшению мусорных отходов. Идея распространилась с молниеносной скоростью, и количество участников достигло порядка тысячи.
Цель конкурса ”Дело года в сфере экологии” состоит в том, чтобы выразить признание лицам и организациям, оказавшим в течение последних 12 месяцев наиболее положительное влияние на окружающую среду. Все победители и удостоенные признания лица стали обладателями права на использование экологического знака в своих информационных материалах и при рекламировании своих услуг или товаров. Всего на конкурс поступило 22 проекта, наиболее распространенными ключевыми фразами которых стали ”общественная деятельность”, ”экологичный образ мыслей” и ”экологическая сознательность”.
Министерство окружающей среды присуждает звание ”Дело года в сфере экологии” уже в 13-й раз.