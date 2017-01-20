Лучшим делом прошлого года в сфере экологии признан проект Пеэтера Хермика по восстановлению лесолугов на территории Матсалуского национального парка, сообщило Министерство окружающей среды.

”В 2016 году многие люди испытывали беспокойство по поводу чрезмерного использования пластиковой посуды, в связи с чем тема большинства проектов в сфере экологии была связана именно со снижением использования одноразовой посуды в нашей повседневной жизни. По-прежнему приятно видеть совместные проекты общин — наиболее значимые мероприятия в сфере экологии связаны зачастую именно с решением проблем людей, объединившихся во имя общей цели”, — сказал министр окружающей среды Марко Померанц.

В этот раз абсолютным победителем стал Пеэтер Хермик, педагог из Ляэнемаа, восстановивший на территории Матсалуского национального парка порядка 10 гектаров лесолугов. В Ляэнемаа имеется в общей сложности около 100 гектаров лесолугов, поэтому вклад Пеэтера Хермика в экологическую сознательность, а также в сохранность культуры наследия весьма внушителен.

Проект Пеэтера Хермика с большим перевесом голосов победил и в публичном голосовании. Обладатель звания ”Дело года в сфере экологии” получит премию в размере 5 000 евро, а также право на использование экологического знака.

Помимо абсолютного победителя признания были удостоены еще четыре проекта. Один из них — проект ”Гнездовые камеры” недоходного объединения Kotkaklubi. При помощи веб-камер миллионы людей по всему свету могут наблюдать за жизнью редких видов птиц, гнездящихся в Эстонии, — например, орлов и черных аистов. Одна только камера в гнезде орла-белохвоста в период гнездования в 2016 году набрала свыше 10 миллионов кликов.

Второй организацией, удостоившейся признания, стало Эстонское общество рыболовов, которое в 2016 году запустило новую акцию ”Чистые берега” и продолжило ставшие уже традиционными мероприятия, такие как охрана нерестовых лососей и щук. К тому же члены общества летом внимательно следили за тем, чтобы не производилось нелегального возведения плотины Котка.

Третьим удостоившимся признания делом стал проект недоходного объединения Organic Estonia под названием Mahe-Eesti (рус. ”Экологически чистая Эстония”). Идея экологически чистой Эстонии ценит и создает целостное решение всей системы экологического хозяйства. Задача Organic Estonia заключалась в том, чтобы 51 процент территории страны был экологически чистым, и на первом этапе этот показатель достиг 30 процентов.

Признания Министерства окружающей среды был удостоен также проект ”Кофе в стаканчик”, организованный учениками Образовательной коллегии Старого города Изабель Палумяэ, Лоорой Грюнвальд, Ханной Кистийной Лихи, Май Мыттус, Маркусом Мууги, Юргеном Луузи, Мерили Пярна и Дэвоном Натаниэлем Гоули. Цель этого проекта заключалась в снижении количества используемых одноразовых картонных стаканчиков. Согласно проекту, при покупке кофе с собой следовало использовать свою кружку или термос. К акции присоединились кафетерии и прочие заведения подобного рода. Организовать подобную акцию ребят побудила Европейская неделя по уменьшению мусорных отходов. Идея распространилась с молниеносной скоростью, и количество участников достигло порядка тысячи.

Цель конкурса ”Дело года в сфере экологии” состоит в том, чтобы выразить признание лицам и организациям, оказавшим в течение последних 12 месяцев наиболее положительное влияние на окружающую среду. Все победители и удостоенные признания лица стали обладателями права на использование экологического знака в своих информационных материалах и при рекламировании своих услуг или товаров. Всего на конкурс поступило 22 проекта, наиболее распространенными ключевыми фразами которых стали ”общественная деятельность”, ”экологичный образ мыслей” и ”экологическая сознательность”.

Министерство окружающей среды присуждает звание ”Дело года в сфере экологии” уже в 13-й раз.