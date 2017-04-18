Cтартовала Лесная викторина RMK

Ежегодная весенняя викторина, к участию в которой приглашаются учащиеся всех школ Эстонии, стратовала 18 апреля. Также началась весенняя кампания природоведческих программ, в ходе которой можно будет ознакомиться с местной природой в разных уголках Эстонии.

Проходящая уже в 16-й раз викторина позволяет учителям внести разнообразие в процесс обучения природоведению. По словам инфо-менеджера отдела рекреации RMK по Северной Эстонии Тийны Нельяндик, темы викторины дают учащимся новые знания о лесе и лесоводстве, природе и защите природы, познакомят поближе с птицей и животным, бабочкой и орхидеей, грибом, мхом и почвой года. „Мы отыщем запрятанные в литературные произведения природные мудрости, при одном вопросе пригодятся и арифметические умения”, рассказала Тийна Нельяндик о возможностях поисков ответов на вопросы викторины и подчеркнула, что ”использование дополнительных источников информации и совместная работа не только разрешена, но и необходима”. ”Увлекательным викторину делает и тот факт, что и как в самой природе возможны варианты прохождения процессов, так и в нашей викторине в одном вопросе возможны несколько вариантов правильных ответов”.

С каждым годом учителя все активнее используют нетрадиционные возможности разнообразить уроки. Для поиска ответов на вопросы викторины класс разбивают на группы, делят вопросы между учениками или устраивают коллективное обсуждение. В 2016 году в лесной викторине RMK приняло участие 9 491 учащихся из 215 школ и 809 классов со всей Эстонии.

Лесная викторина стартует с 18 апреля и продлится до 10 мая на этом сайте. Викторина состоит из двух комплектов вопросов: для учеников 1-4-х классов и для 5-12-х классов. В викторине участвуют классами, но каждый ученик отвечает на вопросы индивидуально. После того, как учитель зарегистрирует свой класс, каждый ученик получает свой индивидуальный пароль, с которым он может неоднократно входить в среду викторины и, фиксируя ответы, вновь выходить из нее и готовить ответы на следующие.

В шестой раз лесная викторина доступна и на русском языке. Призываем учителей русскоязычных школ активно регистрировать свои классы на участие в лесной викторине.

Победители будут выявлены в трех возрастных категориях: классы 1-4, классы 5-9, классы 10-12. Классы-победители, а также лучшие учителя-руководители будут объявлены 12 мая. Лучшие 10 классов из каждой возрастной категории получат возможность пройти учебную программу в одном из природных центров RMK, им будет частично компенсирована и автобусная поездка.

Одновременно с викториной началась и регистрация на весенние льготные природоведческие программы в природных центрах RMK по всей Эстонии. Выбрать программу и зарегистрировать класс на участие в одной из них можно по адресу: www.loodusegakoos.ee/metsakool.

Под ведомством RMK или Центра Управления Государственными Лесами находится около 30% всей территории Эстонии, где расположено 45% всех эстонских лесов. RMK является хранителем, защитником и управляющим государственного леса и прочих разнообразных природных сообществ. RMK выращивает лес, охраняет природные ценности, приносит доход государству, управляя лесом, создает возможности для движения на природе и делится знаниями в области природоведения.