Что известно о радиоактивном облаке, накрывшем Европу и часть России

В конце сентября европейские средства радиационного контроля зафиксировали в атмосфере большинства стран континента радиоактивный элемент рутений-106.

С наибольшей долей вероятности радиоактивное облако пришло из России, предположили 9 октября специалисты института ядерной и радиационной безопасности Франции (IRSN).

Позже их сообщение было дополнено российской стороной. Русская служба Би-би-си обобщила то, что известно к настоящему времени.

Что произошло?

С 29 сентября европейские станции мониторинга обнаружили повышение радиоактивного фона в атмосфере Европы, сообщила немецкая федеральная служба по защите от радиации.

Речь идет о выбросе радиоактивного изотопа рутения-106. Впервые европейцы обнаружили его 3 октября в атмосфере Италии.

Начиная с 6 октября, уровни содержания элемента в атмосфере снижались. К ноябрю европейские станции перестали фиксировать его наличие, отмечалось в отчете IRSN.

В конце сентября — начале октября Росгидромет зафиксировал "экстремально высокое загрязнение" в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений в пунктах отбора проб Аргаяш и Новогорный Челябинской области. Радиационный фон на этих пунктах превысил уровни предыдущего месяца в сотни раз.

По данным службы, из-за погодной обстановки в южной части Западной Сибири, на Южном Урале, в Прикаспийской низменности и Предкавказье загрязняющие вещества переместились вместе с воздушными массами в Средиземноморье, а позже — на север Европы.

Также загрязнение рутением-106 было выявлено в пунктах сбора проб на юге Урала, в Татарстане, в Ростовской и Волгоградской областях, говорилось в материалах Росгидромета.

Что такое рутений?

Рутений — это металл серебристого цвета, относящийся к платиновой группе. Элемент был открыт в 1844 году и получил имя от слова Ruthenium — названия Руси или России на латыни.

Килограмм рутения 20 ноября 2017 года стоил около 4180 долларов (почти 250 тысяч рублей).

В природе встречается семь стабильных изотопов (вариантов одного и того же химического элемента с разным числом нейтронов) рутения.

Также учеными открыты десятки радиоактивных изотопов рутения, из которых рутений-106 является наиболее долгоживущим (период его полураспада превышает один год).

Как рутений-106 мог попасть в атмосферу?

Первая версия — утечка изядерного реактора. Эта версия вряд ли правдива, поскольку в таком случае в атмосфере был бы обнаружен не только рутений "в чистом виде", но и другие радиоактивные изотопы, отмечали в ISRN.

Аргументы французов 21 ноября повторило дочернее предприятие Росатома — производственное объединение "Маяк", расположенное в городе Озерск Челябинской области и в числе прочего занимающееся захоронением ядерных отходов.

Вторая версия — рутений-106 мог выделиться при изготовлении,использовании или утилизации источников ионизирующего излучения на основе изотопа.

Аварийный выброс мог произойти в процессе остекловывания отработанного ядерного топлива или попадания содержащего рутений-106 материала в печь для переплавки металлов на комбинате ПО "Маяк" в Челябинской области, предположили в экологической организации "Гринпис России".

Остекловывание — это способ захоронения отходов. Радиоактивные материалы в форме жидкости или порошка смешивают со стеклообразующими материалами, нагревают до температуры 1000 градусов по Цельсию, заливают получившуюся смесь в контейнеры с толстыми стенками из нержавеющей стали и закапывают в землю.

В ПО "Маяк" категорически опровергли причастность к осеннему выбросу рутения.

"При полном разрушении такого источника [излучения] измеряемые концентрации рутения-106 в атмосфере могли быть зарегистрированы на удалении до 500 км, а непосредственно в месте разгерметизации источника наблюдался бы повышенный радиационный фон и сильное радиоактивное загрязнение атмосферы", — говорится в сообщении предприятия.

Третья версия — падение на Землю искусственного спутника, оборудованного термоэлектрическим генератором с рутением.

Гипотеза была опровергнута расследованием Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое не зафиксировало падений спутников в период, когда рутений был обнаружен в атмосфере Европы, писали в ISRN.

Чем опасен выброс?

Концентрация рутения-106 в атмосфере была "на несколько порядков ниже" допустимых норм, сообщил Росгидромет 21 ноября.

То, что замеры оказались в сотни раз выше показателей предыдущего периода, в ведомстве объясняют отсутствием до этого изотопов рутения в атмосфере.

Появление рутения-106 в атмосфере европейских стран не должно было иметь никаких последствий для здоровья людей и окружающей среды, подчеркивали французские специалисты.

"Даже с учетом того, что наблюдаемая концентрация над Европой мала, воздействию подверглись десятки миллионов людей, и у кого-то из них обязательно будут проблемы со здоровьем", — настаивали в российском "Гринписе".

Шумиха вокруг замеров создавалась "некоторыми природоохранными организациями в период формирования их бюджетов на следующий год, с целью "повышения" их значимости в глазах общественности", ответили на это Росгидромете.

В частности, в Румынии концентрация была в полтора-два раза выше, чем в России, а в Польше и на Украине — на аналогичном российскому уровне, отмечали синоптики.

Жители Челябинской области, где предположительно произошел выброс, не жалуются на рутений и не просят власти вмешаться в ситуацию, сообщили в местных прокуратуре и полиции.

"В указанный срок фиксировалось колебание фона, но к опасному уровню оно не приближалось", — заявил министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Опасности для населения нет, заявил главный онколог Челябинской области Андрей Важенин. Тем, кто волнуется по поводу выброса, он посоветовал "смотреть футбол и пить пиво".