Читатель Delfi: меня волнует проблема недостаточной сортировки отходов в моем любимом Таллинне!

"Меня волнует проблема недостаточной сортировки отходов в моем любимом Таллинне! Когда идешь выбрасывать мусор и обращаешь внимание на пакеты с мусором в контейнерах, то невольно видишь большое количество выброшенных алюминиевых банок от корма для животных, от различных напитков и других вещей… И это происходит десятилетиями. Я не верю, что это все перерабатывается и все идет на вторичное использование", — пишет читатель.

"Когда иногда сдаешь тару, то пластиковые пробки выбрасываются в общий мусор. Также пластиковые бутылки от шампуней, кетчупов, продуктов питания и массы других вещей, которые можно переработать!" — возмущается читатель.

"Мы — человечество — увеличиваем безжизненные участки земли. Земные природные ресурсы с каждым годом уменьшаются, человечество в погоне за богатством безответственно относится к природе, и придет время, когда другие поколения людей пострадают за алчность и невежество человеческого рода", — констатирует читатель.