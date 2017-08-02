Человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов Земли

Население Земли в среду преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов, говорится в исследовании научного центра Global Footprint Network, который базируется в США, Бельгии и Швейцарии. В нем говорится, что ко 2 августа мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год. Таким образом, остальную часть года население Земли будет потреблять эти ресурсы "в кредит".

"Всемирный день экологического долга — это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что Земля может воспроизвести за целый год. В этом году Всемирный день экологического долга выпал на 2 августа", — говорится в сообщении научно-исследовательского центра.

При этом специалисты обращают внимание на то, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше, и граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Например, в прошлом году человечество начало жить "в долг" с 3 августа, в 2015 — с 4 августа, а 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

Ученые отмечают, что "перерасход" ресурсов приводит к "исчезновению лесов, засухе, нехватке питьевой воды, эрозии почв, потере биоразнообразия и увеличению содержания углекислого газа в атмосфере". По словам руководителя Global Footprint Network Матиса Вакернагеля, выбросы парниковых газов составляют больше половины от общего негативного воздействия на окружающую среду.

Он добавил, что " если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем сдвинуть "границу возобновляемости" сразу на три месяца назад".

Представитель немецкого молодежного объединения экологов в свою очередь отметил: "Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков — не допустить этого".