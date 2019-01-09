09.01.2019, 17:50

Будет интересно! Началась регистрация на зимние программы RMK


rus.delfi.ee
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Vaade metsadele vaatetornist
Foto: Anni Õnneleid

Центр управления государственными лесами предлагает в январе и феврале в рамках зимней кампании детским садам и общеобразовательным школам по всей Эстонии экологические программы по 80 различным темам.

Программы различного уровня сложности предлагают 13 посетительских центров, два дома природы, а также Сагадиская Школа природы. Выбрать подходящую можно из 64 программ с инструктором и 16 бесплатных программ ”с рюкзаком за спиной” для самостоятельного изучения.

Основное внимание в программах уделяется явлениям зимней природы, в них рассматривается жизнь диких животных, птиц и растений в зимних условиях, а также вопросы эксплуатации лесов и охраны природы. Программы помогают усвоить правила экологического поведения на природе, обращать внимание на историко-культурное наследие, а также предусматривают диспуты об отношении людей к лесу на протяжении веков.

Программы проводятся на учебных и туристических тропах RMK, а также при посетительских центрах. На случай неблагоприятной погоды занятия, которые поспособствуют усвоению и закреплению новых знаний, можно провести и в помещениях.

В рамках льготной кампании, рассчитанной на образовательные учреждения, стоимость программы символическая: 1 евро за 1 ученика. Бесплатные программы ”с рюкзаком за спиной” рассчитаны также на небольшие группы, семьи и коллективы учеников. Транспорт до места проведения программы необходимо организовать самим.

Зимняя кампания продолжится до 25 февраля. Количество экологических программ RMK ограничено, поэтому мы рекомендуем определиться со временем и зарегистрировать группу с гидом-природоведом при первой же возможности. В 2018 году в программах участвовало более 50 000 человек. Описание программ и бланк регистрации находится на сайте http://loodusegakoos.ee/metsakool.

Программы на русском языке можно пройти в Кауксиском (Ида-Вирумаа) и Виймсиском посетительских центрах.

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