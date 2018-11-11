Барсук выбрал двор дома в Саку для спячки. Незваного гостя было непросто выселить

Так как поведение дикого животного было необычным, то глава Таллиннского округа Общества защиты диких животных выехала на место, чтобы оценить ситуацию. Когда она начала двигать листья вокруг барсука, то он наконец проснулся, испугался и попытался отползти в сторону, но с животным было что-то не так.

Барсука поймали и доставили в клинику скорой ветеринарной помощи. При осмотре оказалось, что девятилетний барсук мужского пола, а рентген показал, что у него сломан хвост. Ветеринары также подозревают, что у него может быть воспаление или отек легких. Не исключено, что он попал под машину.

Барсуку оказали первую помощь и отправили на 10-дневную реабилитацию, которую он будет проходить в специальной уличной клетке. После этого его состояние здоровья снова оценят и назначат день, когда его выпустят на волю.

Эстонское общество защиты диких животных просит неравнодушных людей пожертвовать деньги на покрытие расходов на транспортировку и лечение барсука! Пожертвование можно перевести на счет Eesti Metsloomaühing EE952200221067573100, добавив в пояснение "Saku mäger" или позвонив по номерам для пожертвования: 9009933 (5 €) или 9009955 (25 €).