”Бардак, антисанитария и полное безразличие!” Читатель возмущен условиями в пунктах приема тары

”Я подошел к работнику, находившемуся рядом, с просьбой сделать что-нибудь: ведь так невозможно! Меня вежливо послали на инфокассу и, дескать, убирать он ничего не будет. Дальше — интереснее: прихожу на инфокассу, показываю фотографии, прошу позвать управляющего. Его сегодня нет на месте, но девушка на инфокассе мне говорит: ”С проблемой все знакомы, и ничего сделать они не могут. Работники отдела стеклотары ведут себя как хотят, жалобы от клиентов на них регулярные, управы на банду в отделе стеклотары нет”, — описал читатель свой негативный опыт.

Eesti Pandipakend: в ответе — сам магазин

Ситуацию комментирует пресс-секретарь Eesti Pandipakend OÜ Кертту-Лийна Урке.

„Eesti Pandipakend — организация, занимающаяся повторным использованием, и она помогает магазинам в этом вопросе”, — подчеркнула она.

Таким образом, как сами пункты приема тары, так и автоматы принадлежат, в соответствии с Законом об упаковке, самим магазинам. Магазины же и отвечают за все происходящее там.

”Несмотря на это, как организация мы заинтересованы, чтобы вся залоговая система функционировала бы без проблем”, — сказала Урке.

Также, по ее словам, утром того же дня пункт сдачи в Sikupilli Prisma посетила одна иностранная делегация. После чего ее члены были и у них на экскурсии, но подобной обратной связи об описанном пункте не предоставили. Возможно, что во время их визита изображенная на фото ситуация еще не произошла, предположила специалист.

”Конечно же чистота и порядок в пунктах приема зависит и от поведения самого посетителя. К сожалению, бывает, что остатки жидкости со дна бутылки выливают прямо на пол, или же раскидывают пакеты, в которых эту тару привезли. Тут было бы уместно сделать призыв к посетителям в самих пунктах: просьба вести себя вежливо и аккуратно. Залоговая тара — это отход, и она неизбежно загрязняет как автоматы, так и пункт приема. Потому и сам магазин должен содействовать чистоте”, — резюмировала Урке.

Sikupilli Prisma — о причинах и решении

От лица магазина, в котором этот пункт расположен, проблему прокомментировала директор по обслуживанию клиентов Регина Губанова.

”Мы сожалеем, что у клиента был такой неприятный опыт”, — принесла она извинения.

”В центр приема тары в Sikupilli Prisma ежедневно приносят очень большое количество тары, поскольку у центра — хорошее расположение, и есть возможность подъехать на автомобиле очень близко к пункту сдачи. — объяснила Губанова. — Территорию пункта обслуживает уборочная фирма через каждые два часа, и мы постоянно ищем решения, как бы еще лучше организовать порядок в пункте. Также сейчас идут предварительные работы: в пункте поменяют половое покрытие — на такой материал, который легко впитывает жидкости и не оставляет пятен”.

Также, по словам Губановой, с работником, ответственным за чистоту в этом пункте, будет проведена беседа.