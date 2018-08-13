13.08.2018, 19:31

”Бардак, антисанитария и полное безразличие!” Читатель возмущен условиями в пунктах приема тары

 (21)
комментарий магазина и Eesti Pandipakend
Ольга Привалова
Ольга Привалова
Редактор 
EST 3
Taarapunktides on rahulik
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

В редакцию русского Delfi поступило письмо от возмущенного читателя. Мужчина негодует по поводу ужасных, по его мнению, условий в одном из столичных пунктов приема тары, расположенном в торговом центре. Eesti Pandipakend и магазин объясняют возможные причины беспорядка и рассказывают, какие меры принимаются.

”Хотел бы донести до широкой общественности положение дел в местах, где люди сдают стеклотару. Там царит полный бардак и антисанитария, жуткий запах и полное безразличие владельцев больших торговых сетей к тому, в каких условиях жителям Таллинна приходится сдавать пустую тару, за которую они когда-то уже заплатили залоговые деньги”, — пишет мужчина.

В один из жарких летних дней в среду восьмого августа он отправился сдавать пустые бутылки, как обычно, в одно и тоже место — Sikupilli Prisma (подземная парковка). Там очень удобно можно подъехать на машине и сдать всю тару оптом, объяснил написавший. ”Каково было мое удивление, когда увидел лужи непонятной мне жидкости возле каждого приемного устройства! Подойти невозможно, не наступив в лужу”.

”Я подошел к работнику, находившемуся рядом, с просьбой сделать что-нибудь: ведь так невозможно! Меня вежливо послали на инфокассу и, дескать, убирать он ничего не будет. Дальше — интереснее: прихожу на инфокассу, показываю фотографии, прошу позвать управляющего. Его сегодня нет на месте, но девушка на инфокассе мне говорит: ”С проблемой все знакомы, и ничего сделать они не могут. Работники отдела стеклотары ведут себя как хотят, жалобы от клиентов на них регулярные, управы на банду в отделе стеклотары нет”, — описал читатель свой негативный опыт.

Eesti Pandipakend: в ответе — сам магазин

Ситуацию комментирует пресс-секретарь Eesti Pandipakend OÜ Кертту-Лийна Урке.

„Eesti Pandipakend — организация, занимающаяся повторным использованием, и она помогает магазинам в этом вопросе”, — подчеркнула она.

Таким образом, как сами пункты приема тары, так и автоматы принадлежат, в соответствии с Законом об упаковке, самим магазинам. Магазины же и отвечают за все происходящее там.

”Несмотря на это, как организация мы заинтересованы, чтобы вся залоговая система функционировала бы без проблем”, — сказала Урке.

Также, по ее словам, утром того же дня пункт сдачи в Sikupilli Prisma посетила одна иностранная делегация. После чего ее члены были и у них на экскурсии, но подобной обратной связи об описанном пункте не предоставили. Возможно, что во время их визита изображенная на фото ситуация еще не произошла, предположила специалист.

”Конечно же чистота и порядок в пунктах приема зависит и от поведения самого посетителя. К сожалению, бывает, что остатки жидкости со дна бутылки выливают прямо на пол, или же раскидывают пакеты, в которых эту тару привезли. Тут было бы уместно сделать призыв к посетителям в самих пунктах: просьба вести себя вежливо и аккуратно. Залоговая тара — это отход, и она неизбежно загрязняет как автоматы, так и пункт приема. Потому и сам магазин должен содействовать чистоте”, — резюмировала Урке.

Sikupilli Prisma — о причинах и решении

От лица магазина, в котором этот пункт расположен, проблему прокомментировала директор по обслуживанию клиентов Регина Губанова.

”Мы сожалеем, что у клиента был такой неприятный опыт”, — принесла она извинения.

”В центр приема тары в Sikupilli Prisma ежедневно приносят очень большое количество тары, поскольку у центра — хорошее расположение, и есть возможность подъехать на автомобиле очень близко к пункту сдачи. — объяснила Губанова. — Территорию пункта обслуживает уборочная фирма через каждые два часа, и мы постоянно ищем решения, как бы еще лучше организовать порядок в пункте. Также сейчас идут предварительные работы: в пункте поменяют половое покрытие — на такой материал, который легко впитывает жидкости и не оставляет пятен”.

Также, по словам Губановой, с работником, ответственным за чистоту в этом пункте, будет проведена беседа.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Бардак, антисанитария и полное безразличие!” Читатель возмущен условиями в пунктах приема тары

13.08.2018
В редакцию русского Delfi поступило письмо от возмущенного читателя. Мужчина негодует по поводу ужасных, по его мнению, условий в одном из столичных пунктов приема тары, расположенном в торговом центре. Eesti Pandipakend и магазин объясняют возможные причины беспорядка и рассказывают, какие меры принимаются.
Подробнее

Кто займет места в Нарвском горсобрании, если подозреваемые в коррупционных преступлениях все-таки уйдут

13.08.2018
Сегодня прокуратурой не было предъявлено ни одного подозрения в коррупционных деяниях членам Центристской фракции в Нарвском горсобрании. Пока в этом деле 8 подозреваемых, и будут ли предъявлены новые подозрения, а по нашей информации на прошлой неделе были допрошены и пока не попавшие в список подозреваемых члены горсобрания, пока непонятно.
Подробнее


Поиски ракеты продолжаются, но в случае неудачи могут быть прекращены уже на этой неделе

13.08.2018
В субботу Силы обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей выпущенной испанцами ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств. Поиски продолжаются летными средствами ВВС.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Экс-судья раскритиковал прокуратуру и КаПо. Генпрокурор коллегам: не принимайте это близко к сердцу!

13.08.2018
Генеральный государственный прокурор Лавли Перлинг направила сегодня своим коллегам письмо, в котором выразила надежду на то, что прокуроры не будут принимать близко к сердце критику и обвинения бывшего судьи Лео Кунмана.
Подробнее

-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106612001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
177,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu: наши вкладчики заработали более 1,4 миллиона евро
Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu действует с 2013 года. У создателей общества, руководства и работников к этому моменту уже имелся обширный опыт работы в финансовом секторе, что сказалось на результате: за 5 лет деятельности наши вкладчики заработали в виде процентов более 1,4 миллиона евро.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жителям Таллинна о ремонте в квартире остается только мечтать: все строители заняты

13.08.2018
По словам исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас в Эстонии в связи со строительным бумом крайне трудно найти человека, который отремонтирует вам квартиру.
Подробнее

На шоссе Таллинн-Тарту задержали пьяного водителя, который гнал со скоростью около 170 км/ч

13.08.2018
"Два дня работавшие на шоссе Таллинн-Тарту полицейские наказали 55 превысивших скорость и предупредили более 70 водителей. Наряду с любителями поднажать на педаль газа полицейские задержали и употреблявших алкоголь и не имеющих водительских прав автомобилистов", — сказала Delfi ведущий чиновник по охране порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ