11.12.2018, 18:55

Аудит проверил деятельность RMK и подтвердил, что государственные леса в порядке

 (7)
rus.delfi.ee
EST
Lend õhupalliga
Foto: Andres Putting

Международная аудиторская фирма NEPCon, занимающаяся сертифицированием лесов, на прошлой неделе провела в Центре управления государственными лесами (RMK) ежегодный аудит, в ходе которого пришла к выводу, что управление государственными лесами по-прежнему соответствует международным требованиям экологического и природосберегающего хозяйствования.

Аудиторы считают, что RMK управляет лесами находится на хорошем уровне, который соответствует международным требованиям экологического и природосберегающего хозяйствования. Ходатайство о получении сертификата по экологическому лесоводству и его поддержание — дело добровольное и ему сопутствуют ежегодные аудиты.

Как и в прошлые годы различные группы интересов представили сертификатору свои соображения о том, как RMK управляет лесами. Аудиторы основательно проверили комментарии заинтересованных групп, и в своём резюме по итогам аудита указали, что RMK управляет лесами в соответствии с требованиями сертификата. Они одобрили работу RMK, которая проведена в последние годы по картографированию ценных местообитаний, а также по улучшению информирования заинтересованных групп.

Аудит включал почти всю Эстонию, и, чтобы познакомиться с управлением государственными лесами, аудиторы побывали на островах, в Южной и Западной Эстонии. Аудиторы сфокусировались на вопросах земельной собственности и прав землепользования, а также ответственности и тех благах, которые мы получаемые из леса. В процессе аудита его авторы изучили различные аспекты воздействия на окружающую среду, мониторинг и оценивание, а также сохранность государственных лесов высокой природоохранной ценности.

В ходе предварительного представления результатов аудита были высказаны семь предложений по улучшению ситуации, которые связаны с процессами в цепочке поставок, использованием торговой марки экологической сертификации и дальнейшей инвентаризацией ценных мест обитания. Требования аудиторов по улучшению вполне обоснованы, и RMK примет меры для того, чтобы выполнить их.

Первая версия аудита будет готова к середине января. Для ликвидации мелких несоответствий у нас времени до 12 месяцев, то есть до следующего планового аудита, для решения крупных несоответствий — три месяца.

В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 47 процентов эстонских лесов. RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии