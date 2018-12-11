Аудит проверил деятельность RMK и подтвердил, что государственные леса в порядке

Аудиторы считают, что RMK управляет лесами находится на хорошем уровне, который соответствует международным требованиям экологического и природосберегающего хозяйствования. Ходатайство о получении сертификата по экологическому лесоводству и его поддержание — дело добровольное и ему сопутствуют ежегодные аудиты.

Как и в прошлые годы различные группы интересов представили сертификатору свои соображения о том, как RMK управляет лесами. Аудиторы основательно проверили комментарии заинтересованных групп, и в своём резюме по итогам аудита указали, что RMK управляет лесами в соответствии с требованиями сертификата. Они одобрили работу RMK, которая проведена в последние годы по картографированию ценных местообитаний, а также по улучшению информирования заинтересованных групп.

Аудит включал почти всю Эстонию, и, чтобы познакомиться с управлением государственными лесами, аудиторы побывали на островах, в Южной и Западной Эстонии. Аудиторы сфокусировались на вопросах земельной собственности и прав землепользования, а также ответственности и тех благах, которые мы получаемые из леса. В процессе аудита его авторы изучили различные аспекты воздействия на окружающую среду, мониторинг и оценивание, а также сохранность государственных лесов высокой природоохранной ценности.