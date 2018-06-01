Активизировавшиеся комары могут являться переносчиками некоторых заболеваний

В этом году комары в Эстонии появились раньше обычного. Небывало теплая погода крайне поспособствовала их размножению, в связи с чем назойливые насекомые уже успели порядком насолить любителям отдыха на природе, пишет Õhtuleht.

По словам старшего научного сотрудника Университета естественных наук Олави Курина, хоть комары и могут являться разносчиками болезней, ни одного случая заражения чем-либо экзотическим, например, тропической малярией, зафиксировано не было.

А вот обычная малярия в Эстонии существовала, и комары переносили ее вплоть до 1949 года. Почему и как болезнь в одночасье исчезла, до сих пор точно неизвестно.

По словам Курина, местные комары могут свободно переносить и туляремию. Последняя крупная вспышка была зафиксирована в 1996 году на Прангли, где одновременно заболело 23 человека.