02.08.2018, 14:19

А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”

И вас научат, бесплатно!
Ольга Привалова
Ольга Привалова
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А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”
фото иллюстративноеFacebook

Вы знали, что портреты пишут не только с людей, но и… с деревьев? А часто ли вы танцуете авангардные японские танцы, ”становясь” в процессе жуком? На лекцию по экологии звука давно ходили? Если вас не очень огорошили эти, на первый взгляд, абсурдные понятия, можете ”рискнуть” и отправиться на этих выходных в Нарва-Йыэсуу нарушать свой автоматизм восприятия, расширять кругозор, неформально обучаться и окультуриваться, да и просто ”как-то иначе” отдыхать на фестивале экологического искусства ”Расти и гний”. Бесплатно.


Delfi побеседовал с его организаторами — художником из Санкт-Петербурга Максимом Евстроповым и таллиннской художницей Эви Пярн. И вышло — как минимум — любопытно.

Перспективный гибрид

Delfi: Расскажите, пожалуйста, в общем о фестивале: что, где, когда, зачем?

Максим: Международный фестиваль экологического искусства ”Расти и Гний” пройдёт в Нарва-Йыэсуу с 3 по 5 августа этого года. В его рамках откроется выставка, на которой будут представлены работы современных художников из Эстонии, России и Великобритании.

В программе фестиваля — открытая дискуссия с участием художников и экоактивистов, экскурсия по городу, мастер-класс по танцу буто, перформативная чайная церемония, лекция по экологии звука, рисование портретов деревьев, пляжная художественная акция и концерт современной музыки.

В фокусе — пересечение экологии, современного искусства, социального и политического активизма. Экологические проблемы во многих странах давно уже входят в повестку разных низовых гражданских и политических инициатив, а современное искусство, выходя за свои пределы, образует альянсы с экологией, а также с политическим активизмом: к примеру, российский политический акционизм. Нам кажется, если каким-то образом смешать все три компонента — современное искусство, экологию, активизм — может получится интересный и перспективный гибрид. Правда, фестиваль будет проходить в довольно необычном месте: Нарва-Йыэсуу — маленький курортный город, поэтому, наверное, и фестиваль тоже получится немного курортным, рекреационным.

Delfi: На вас уже обрушились ”граммар-наци” за слово ”гний”?

ТОП

Максим: Оно уже успело покоробить русскоговорящую публику Эстонии. В нём увидели нарушение языковых норм, коверкание грамматики и т.п. Если честно, нас самих это слово изрядно повеселило, когда вдруг оказалось в поле нашего зрения. И впервые мы столкнулись с ним в очередном официальном обновлении норм русского языка. Всё это — документы, ”спускаемые” сверху, и связанные, скорее, с властью, чем с живой речью. Как, например, официальное предписание ставить в слове ”йогУрт” ударение на второй слог. И слово само по себе смешное — но ещё смешнее и абсурднее ситуация, в которой такое оно могло бы быть использовано.

Delfi: Расскажите, пожалуйста, о себе и о своей мотивации организовать такой фест.

Максим: Меня зовут Макс Евстропов, вместе с Дарьей Апахончич мы представляем группу "родина" (оригинал названия — в фигурных скобках — прим. ред.). Мы из Санкт-Петербурга, занимаемся экспериментальным политическим искусством, при этом экологическая тематика нам тоже близка. Стараемся по мере наших скромных возможностей поддерживать разные местные экоактивистские начинания, в том числе движение за раздельный сбор мусора и за права животных.

Вместе с Аней ПШ мы делали серию выставок о цензуре и самоцензуре в современном искусстве ”Как бы чего не вышло” в разных городах и странах: Брайтон, Минск, Брест, Берлин, Санкт-Петербург, снова Брайтон. В какой-то момент она предложила сделать что-нибудь в Нарва-Йыэсуу — это её родной город, и так в итоге появился замысел этого фестиваля. А Эви Пярн мы пригласили участвовать в организации как человека, понимающего местный контекст. Всего организаторов — четверо.

И богема, и малыши

Delfi: Какая публика ожидается? Скорее, так сказать, творческая богема, или у фестиваля широкий профиль — ”для всех”? Много народу в принципе будет?

Максим: Сложно сказать, сколько народу в итоге будет, поскольку делаем что-то в Нарва-Йыэсуу впервые. У некоторых мероприятий фестиваля профиль довольно широкий. Например, на мастер-класс по рисованию портретов деревьев можно приходить с детьми. Другие мероприятия, напротив, довольно специфичны. Например, концерт музыки ”вандельвайзер”. Но, с другой стороны, нужно же когда-то с чего-то начинать…

Эви: В день открытия фестиваля после экскурсии по городу с замечательным гидом Алексанром Опенко в галерее пройдет открытая дискуссия на актуальные для региона экологические вопросы. Думаю такое мероприятие должно заинтересовать всех жителей абсолютно, если им не безразлична экологическая ситуация и среда, в которой они живут. В дискуссии примут участие экоактивисты из Ида-Вирумаа, например, уже всем известные защитники леса Нарва-Йыесуу в лице Натальи Песочинской, экоактивистка и преподаватель по прикладной экологии Марина Янссен из Силламая, активисты, выступающие против строительства целлюлозного завода из города Тарту, также представители RMK и организация Eesti Metsa Abiks в лице Мартина Луйга.

Delfi: На каком ”основном” языке все будет проводиться? Или сразу на трех: русский, эстонский, английский?

Максим: Мероприятия будут проходить в основном на русском или на эстонском. По возможности будем стараться делать синхронный перевод. Некоторые работы или тексты к работам в экспозиции будут на английском, но здесь мы тоже по возможности сделаем переводы.


Культура vs бюрократия

Delfi: Много было бюрократических проволочек и сложностей в организации в контексте того, что фест — в Эстонии, а вы, часть вас — из РФ?

Максим: Бюрократия, это, конечно, сложно и долго, особенно летом, когда, как кажется, никто нигде не работает. Но мы — конкретно — группа "родина" — в этот раз практически не занимались бюрократическими вопросами, основная сложность для нас, скорее, в том, что мы не на месте, а где-то далеко (хотя фактически — не очень) и не вполне понимаем местный контекст.

Эви: Между нашими странами существует Договор о культурном сотрудничестве, и участники мероприятий в случае необходимости могут получить культурную визу. Вообще, много происходит культурных мероприятий в обеих странах регулярно в рамках этого сотрудничества. Инициатива идет снизу — от культурных организаций, и государства этому не препятствуют, а поддерживают.

От ”танца дерева” — до ”экозвука”

Delfi: Вижу в релизе, будет ”мастер-класс по танцу Буто”. Первый раз слышу об этом. Что это?

Максим: Буто — авангардный японский танец, который в то же время достаточно прочно укоренён и в традиционной японской культуре. Часто буто воспринимается как вызов классическим канонам европейского танца: сверхмедленные движения, кажущиеся ”неэстетичными” позы и т.д. В то же время буто это довольно интересная практика: тут можно ”протанцевать” очень многие вещи — раздавленного жука, дерево, кучу камней или же процесс эрозии, причём всем этим можно ”стать” в процессе танца.

Эви: Так как этот мастер-класс длится всего два дня, и направлен он на людей, которые никак не связаны с хореографией — участвовать может каждый желающий. Какая-то особая физическая подготовка не требуется.

Delfi: Вижу еще интересную формулировку в пресс-релизе: будет ”перформативная чайная церемония”. Это как?

Максим: Это будет т.н. кросскультурный художественный перформанс в виде восточной чайной церемонии, только вместо чая будут использованы местные северные целебные травы. Мероприятие будет проводить художница Тийу Лаусмаа, и она будет выражать, с одной стороны, её интерес к Востоку, с другой стороны — её причастность северной европейской культуре.

Эви: Эта церемония будет проходить два раза, в субботу и в воскресенье в красивой беседке Светлого парка.

Delfi: ”Лекция по экологии звука” — звучит любопытно. Расскажите об этом.

Максим: Звуковая экология — целое направление в современных исследованиях звука. Причём предметное поле здесь довольно широкое — это и естественные, и культурные звуковые среды, проблематика звукового ”загрязнения” (шум городской среды, которому мы противопоставляем какой-нибудь собственный искусственный шум — музыку, например, или ”внутренний” шум), и т.д. В своей лекции я постараюсь раскрыть связь ”шума” и общеэкологической проблемы ”отходов” с политической фигурой ”капитала”.

Delfi: Поговорим об экоактивизме. Вкратце — что это за движение. В чем его суть и смысл? Оно популярно в Эстонии? А в России? В Европе?

Максим: Это когда экологические проблемы — как локальные, так и глобальные — пытаются решать силами неправительственных организаций и низовых гражданских инициатив. Это может быть и протест против вырубки конкретного леса, и массовое международное движение, пытающееся заставить какого-нибудь условного Трампа признать реальность угрозы глобальных климатических изменений. С экоактивизмом в последнее время также часто пересекается зоозащитное движение, веган-активизм и т.п. Движение, в целом, везде довольно массовое, в том числе и в России.

Эви: В Эстонии много разных гражданских организаций, выступающих в защиту природы и окружающей среды. Ежегодная уборка на природе ”Сделаем”, проходящая на всей территории страны уже более 10 лет — это тоже активизм. Каждый человек, присоединяющийся к ней, тоже становится активистом и активным гражданином. В последнем подобном субботнике приняло участие 4% населения Эстонии. Это, конечно, не большинство, но все равно: 53 128 человек — это огромное число не безразличных к чистоте природы людей.

”Мы на грани экоапокалипсиса”

Delfi: Если попробовать мыслить глобально: насколько нынче актуальны экологические проблемы? Что больше всего нам угрожает? И что будет, если на это дело всем миром ”дружно забить”?

Максим: Экологических проблем — очень много: это и мусор, огромное количество пластика, который практически не разлагается, так что его микрочастицы распространяются повсеместно, а в океане образуются целые мусорные острова. Использование ”грязных” источников энергии, климатические изменения, уничтожение экосистем в результате хищнического потребления и т.д. и т.п. Давно уже кажется, что мы на грани экоапокалипсиса, так что экология вскоре, возможно, заменит политику. В России в последнее время очень сильно обострилась проблема отходов. По площади одни только официальные свалки у нас давно уже сравнялись со Швейцарией. Подмосковье превратилось в большой мусорный пояс вокруг Москвы; люди задыхаются, живя рядом с огромными свалками. Весной этого года началась серия ”мусорных бунтов”, которые продолжаются до сих пор. Люди протестуют против мусорных полигонов, перегораживают дороги мусоровозам и т.д. Этому, кстати, будет посвящена одна из инсталляций на нашей выставке.

Эви: Думаю, для выживания людей и других видов на Земле актуально следить за экологией и стараться быть с ней в гармонии. Мы своей деятельностью нарушаем все возможные законы природы, из-за нас меняется климат на планете, но не стоит забывать: природа — сильнее нас, хоть мы ее и подчиняем себе местами, она может дать отпор в виде цунами, извержения вулканов и землетрясений, перед которыми мы бессильны. Мне кажется, мы вполне осознанно плюем в колодец, из которого пьем, игнорируя, как различные структуры грабят и загрязняют природу.

Delfi: И напоследок — ”технические” вопросы: как организовано жилье? Палатки? Что насчет питания, душа, туалетов?

Эви: Нарва-Йыэсуу — курортный город. Там есть спа-санатории и хостелы. Возможно, с местами в разгар сезона будет туго, но местные жители сдают комнаты на airbnb. А еще власти города выделили территорию для палаточного городка. За 10 евро в сутки с человека можно переночевать, воспользоваться туалетом и душем, а также в безопасности хранить вещи на территории хостела.

Delfi: Если все пройдет удачно и по плану: станет ли фестиваль ежегодной традицией?

Эви: Да, у нас есть такая идея. Но надо сначала посмотреть, что получится в этот раз.

Дополнительная информация о мероприятии — в группе на Facebook.



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