А вы умеете успокаиваться, становясь песком? В Нарва-Йыэсуу эстонские и российские экоактивисты ”состыкуют нестыкуемое”

В фокусе — пересечение экологии, современного искусства, социального и политического активизма. Экологические проблемы во многих странах давно уже входят в повестку разных низовых гражданских и политических инициатив, а современное искусство, выходя за свои пределы, образует альянсы с экологией, а также с политическим активизмом: к примеру, российский политический акционизм. Нам кажется, если каким-то образом смешать все три компонента — современное искусство, экологию, активизм — может получится интересный и перспективный гибрид. Правда, фестиваль будет проходить в довольно необычном месте: Нарва-Йыэсуу — маленький курортный город, поэтому, наверное, и фестиваль тоже получится немного курортным, рекреационным.

Delfi: На вас уже обрушились ”граммар-наци” за слово ”гний”?

Максим: Оно уже успело покоробить русскоговорящую публику Эстонии. В нём увидели нарушение языковых норм, коверкание грамматики и т.п. Если честно, нас самих это слово изрядно повеселило, когда вдруг оказалось в поле нашего зрения. И впервые мы столкнулись с ним в очередном официальном обновлении норм русского языка. Всё это — документы, ”спускаемые” сверху, и связанные, скорее, с властью, чем с живой речью. Как, например, официальное предписание ставить в слове ”йогУрт” ударение на второй слог. И слово само по себе смешное — но ещё смешнее и абсурднее ситуация, в которой такое оно могло бы быть использовано.

Delfi: Расскажите, пожалуйста, о себе и о своей мотивации организовать такой фест.

Максим: Меня зовут Макс Евстропов, вместе с Дарьей Апахончич мы представляем группу "родина" (оригинал названия — в фигурных скобках — прим. ред.). Мы из Санкт-Петербурга, занимаемся экспериментальным политическим искусством, при этом экологическая тематика нам тоже близка. Стараемся по мере наших скромных возможностей поддерживать разные местные экоактивистские начинания, в том числе движение за раздельный сбор мусора и за права животных.

Вместе с Аней ПШ мы делали серию выставок о цензуре и самоцензуре в современном искусстве ”Как бы чего не вышло” в разных городах и странах: Брайтон, Минск, Брест, Берлин, Санкт-Петербург, снова Брайтон. В какой-то момент она предложила сделать что-нибудь в Нарва-Йыэсуу — это её родной город, и так в итоге появился замысел этого фестиваля. А Эви Пярн мы пригласили участвовать в организации как человека, понимающего местный контекст. Всего организаторов — четверо.

И богема, и малыши

Delfi: Какая публика ожидается? Скорее, так сказать, творческая богема, или у фестиваля широкий профиль — ”для всех”? Много народу в принципе будет?

Максим: Сложно сказать, сколько народу в итоге будет, поскольку делаем что-то в Нарва-Йыэсуу впервые. У некоторых мероприятий фестиваля профиль довольно широкий. Например, на мастер-класс по рисованию портретов деревьев можно приходить с детьми. Другие мероприятия, напротив, довольно специфичны. Например, концерт музыки ”вандельвайзер”. Но, с другой стороны, нужно же когда-то с чего-то начинать…