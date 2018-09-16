9 продуктов, которые нельзя держать в холодильнике

МАСЛО

Несмотря на то, что в масле содержится пастеризованное молоко, его нужно все-таки хранить при комнатной температуре. Тогда его проще разрезать и намазывать. Масло с более высоким содержанием соли хранится при комнатной температуре дольше, чем обычное. Обычное масло хранится в таких условиях около 2 дней. Так что, если беспокоитесь, например, что не успеете употребить целую пачку за два дня, то используйте по четвертинке пачки за раз.

ДЫНЯ

Неразрезанные дыню или арбуз следует держать при комнатной температур, чтобы они ”дошли”. Однако есть и исключения. Например, сорт дынь Honeydew после сбора уже большетне дозревает, и его можно спокойно хранить в холодильнике. Если же дыня или арбуз уже разрезаны, то их тогда, наоборот, следует поставить в холод, чтобы сохранить свежесть.

ТОМАТЫ

Как и дыня, томаты тоже лучше доспевают именно при комнатной температуре и становятся так вкуснее. Но если вы волнуетесь, что они станут чересчур мягкими, то их можно положить в холодильник. Однако лучше всего их сразу съесть.

КАРТОФЕЛЬ

Замораживание картофеля приводит к превращению содержащегося в нем крахмала в сахар, что означает, что клубни станут рыхлыми и сладкими. Картошку лучше держать в бумажном пакете в темном и прозладном месте.

ЛУК

Луковицы в холодильнике становятся мягкими и часто также покрываются слизью. Нарезанный лук лучше разумнее всего использовать в течение одного дня.

ХЛЕБ/БУЛКА