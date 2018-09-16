16.09.2018, 21:20

9 продуктов, которые нельзя держать в холодильнике


rus.delfi.ee
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külmkapp
külmkappFoto: Andres Putting

Задумывались ли вы о том, почему некоторые хранят хлеб в холодильнике вместо хлебницы? Ломали голову над тем, как лучше сохранить разрезанный лук так, чтобы от него можно было и в следующий раз отрезать кусочек, если нужно? Если да, то здесь вы найдете некоторые ответы.

МАСЛО

Несмотря на то, что в масле содержится пастеризованное молоко, его нужно все-таки хранить при комнатной температуре. Тогда его проще разрезать и намазывать. Масло с более высоким содержанием соли хранится при комнатной температуре дольше, чем обычное. Обычное масло хранится в таких условиях около 2 дней. Так что, если беспокоитесь, например, что не успеете употребить целую пачку за два дня, то используйте по четвертинке пачки за раз.

ДЫНЯ

Неразрезанные дыню или арбуз следует держать при комнатной температур, чтобы они ”дошли”. Однако есть и исключения. Например, сорт дынь Honeydew после сбора уже большетне дозревает, и его можно спокойно хранить в холодильнике. Если же дыня или арбуз уже разрезаны, то их тогда, наоборот, следует поставить в холод, чтобы сохранить свежесть.

ТОМАТЫ

Как и дыня, томаты тоже лучше доспевают именно при комнатной температуре и становятся так вкуснее. Но если вы волнуетесь, что они станут чересчур мягкими, то их можно положить в холодильник. Однако лучше всего их сразу съесть.

КАРТОФЕЛЬ

Замораживание картофеля приводит к превращению содержащегося в нем крахмала в сахар, что означает, что клубни станут рыхлыми и сладкими. Картошку лучше держать в бумажном пакете в темном и прозладном месте.

ЛУК

Луковицы в холодильнике становятся мягкими и часто также покрываются слизью. Нарезанный лук лучше разумнее всего использовать в течение одного дня.

ХЛЕБ/БУЛКА

Если опасаетесь появления плесени и ищете решение в том, что кладете хлеб в холодильник, то это не выход. В холоде мучные изделия становятся несвежими и усыхают. Лучший способ хранить хлеб/булку — все-таки в хлебнице. Если очень нужно, то их можно заморозить. Однако тогда нужно следить, чтобы они не забылись там дольше, чем на три месяца.

МЕД

Низкие температуры ускоряют кристаллизацию, мед становится твердым.

КОФЕ

Кофейные зерна в холодильнике притягивают запахи других продуктов. Поэтому неразумно хранить их в холодильнике, потому что так кофе теряет свежесть своих аромата и вкуса. Мешочек с кофейными зернами можно на две недели положить в шкаф, где нет влажности, или заморозить их, если нужно.

БАЗИЛИК

Базилик отличается от других пряных трав именно тем, что портится в холоде. Как и кофе, базилик обладает способностью впитывать запахи других продуктов. Чтобы сохранить базилик свежим, поступайте как со свежими цветами — ставьте в вазу с водой!

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