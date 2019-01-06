3 неожиданных способа применения аспирина, о которых вы не знаете

Удаление пятен от пота

Наряду с боле- и жароутоляющим эффектами, аспирин может быть также полезен, например, при удалении пятен от пота с одежды. Прежде, чем совсем выкинуть одежду с такими пятнами, можно попробовать удалить их с помощью смеси аспирина и воды. Для этого потребуются 2-3 таблетки аспирина и около 100 мл воды.

Аспинин содержит салициловую кислоту, которая среди прочего схожа по действию с килотами, содержащимися в уксусе, который также подходит для удаления пятен. Для достижения наилучшего результата следует держать смесь на пятне от двух до трех часов.

Аспирин также может помочь избавиться от пятен от сырых яиц.

Лечение прыщей на коже

Одно из бытовых применений аспирина — это нанесение на кожу. Салициловая кислота уменьшает воспаление и отеки, поэтому подходит для лечения прыщей. Для этого раскрошите 1 таблетку аспирина и добавьте немного воды, чтобы получилась паста. Нанесите ее ватной палочкой и дайте засохнуть, а потом смойте водой.

Удаление перхоти

При помощи аспирина можно избавиться и от перхоти. Для этого раскрошите две таблетки аспирина в мелкий порошок и добавьте в свою обычную порцию шампуня. Смесь необходимо подержать на волосах около 1-2 минут, после чего их следует снова промыть шампунем.