Женщины на защите государства

Для того, чтобы увеличить участие женщин в сфере обороны, необходимо, прежде всего, повышать осведомленность общества о равных возможностях для женщин и о необходимости их вклада в оборонные структуры, а также поддерживать стремление женщин делать военную карьеру.

Об этом я говорила на прошедшей 10 марта ежегодной международной конференции Эстонской Ассоциации НАТО ”Женщины, мир и безопасность”, темы которой обращают внимание на положение женщин в кризисных ситуациях и рассматривают важную роль женщин в обеспечении оборонных процессов, в том числе безопасности. Опытом делились в числе прочих женщины-офицеры из США, Норвегии, Великобритании и Эстонии, а также эстонская журналистка, прошедшая срочную службу в Израиле. Опираясь на исследование ”Женщины в оборонных структурах Эстонии — мотивация и вызовы”, я задала много важных вопросов.

Почему важно, чтобы женщины активнее участвовали в оборонной деятельности государства?

1) Мы являемся государством, численность населения которого уменьшается, наши ресурсы ограничены, но в то же время Силы обороны, как и любая другая организация, нуждаются в лучших представителях своей сферы. Поэтому важно, чтобы мы умели ”распознавать” и применять внутреннюю мотивацию женщин (и мужчин), с которой они приходят в Силы обороны. На сегодняшний день можно привести очень много примеров того, как женщины, приняв решение в пользу военной карьеры, способны вкладывать столько же, сколько и мужчины, а зачастую даже больше, так как в состоящей преимущественно из мужчин среде им приходится утверждать себя, прежде всего, перед соратниками мужского пола.

2) Обеспечение равных возможностей дает женщинам знания и право голоса при принятии важных решений в области государственной обороны, будь то наличие экипировки и одежды, подходящей для женской фигуры, или равные социальные гарантии. Сегодня Эстонское государство пока еще не готово ввести требование об обязательной срочной службе для женщин, поскольку мы не готовы ответить на вопрос: что станет с нашими детьми, если при возникновении кризисной ситуации из дома будут вызваны как отец, так и мать? Кто в таком случае будет заботиться о детях?

3) В докладах на конференции ”Женщины, мир и безопасность” часто приводятся высокие статистические показатели относительно женщин и детей, погибших в результате кризисов, и о женщинах говорится, как о жертвах. Участие в оборонной деятельности государства предоставит отличную возможность приобрести навыки того, как справляться с кризисной ситуацией, включая навыки защиты себя и своей семьи. Я хочу подчеркнуть, что здесь еще многое должны сделать сами женщины в плане изменения своего образа мышления — я слишком часто слышу о том, что оружие и приобретение навыков самозащиты якобы не подходят для женщин. Мое исследование показывает, что женщины, ушедшие на срочную службу, ощущают негативное отношение не только со стороны мужчин, но чаще скорее со стороны представительниц своего пола. Но на кого мы, женщины, будем надеяться в том случае, если мужчины будут отсутствовать?

Что сделано в других государствах?

Одним из самых прогрессивных государств в области интеграции женщин в силы обороны является Королевство Норвегии, где срочная служба является обязательной как для девушек, так и для юношей и где доля женщин среди срочных военнослужащих на сегодняшний день составляет более 30%. В настоящий момент в Норвегии проходит обучение спецподразделение, состоящее только из женщин. Все же, обязательная срочная служба не означает того, что на службу призываются все молодые люди — призывники отбираются на основании определенных критериев, с учетом собственной внутренней мотивации и способностей молодых людей; процесс отбора начинается еще в средней школе, служба стала престижной, а силы обороны — ценным работодателем. Естественно, здесь следует учитывать, что Норвегия может себе позволить предоставлять действующим военнослужащим различные социальные гарантии и обеспечивать относительно высокий уровень заработной платы.

Обязательную срочную службу восстанавливает и Королевство Швеции, где, в отличие от того, что было раньше, привлекаются на равных с мужчинами основаниях также и женщины. Как и в Норвегии, в Швеции на службу будут призывать не всех молодых людей, а будут предварительно выявлять лучших, подходящих для военных должностей кандидатов.

Сегодня в британских подразделениях сухопутных войск занимаются разработкой новых физических стандартов, которые, прежде всего, исходили бы из пригодности человека к должности, повышали оперативную эффективность и снижали риск получения травм. Эти меры помогли бы как женщинам, так и мужчинам найти соответствующие их способностям должности.

Финляндия также смогла вызвать у женщин больший интерес к срочной службе и военной карьере. Помимо присоединения рекордного числа женщин-добровольцев в этом году, около двух третей женщин-военнослужащих за последние годы заняли высшие военные должности.

Обязательную срочную службу восстанавливает и Литва, а латыши все же решили сохранить профессиональных военнослужащих и состоящее из добровольцев Народное ополчение.

Интересные изменения произошли на Украине, где женщинам постепенно начали обеспечивать равные права (ведущие должности в военной структуре и социальные гарантии) после того, как женщины, ушедшие во время постмайданного кризиса добровольцами на фронт, вернулись оттуда домой и начали бороться за свои права. Когда я ездила на конференцию в Харьков, то 83% местной аудитории придерживались такого мнения, что женщины должны принимать участие в обеспечении государственной безопасности наравне с мужчинами.

Где сегодня находится Эстония?

Количество действительных военнослужащих-женщин в Силах обороны Эстонии за последние десять лет упало с 16% до 10%, большинство женщин занимают штабные и тыловые должности, поддерживающие основную деятельность. Тенденция падения продолжится и в ближайшие годы, поскольку женщины, оформленные на службу в начале 1990-х годов из-за ликвидации гражданских должностей, ушли на пенсию или сделают это в ближайшее время. В 2014 году из 45 женщин, добровольно поступивших на срочную службу, завершили срочную службу 18; часть женщин, пришедших с желанием продолжать военную карьеру, отказались от этой мысли. По состоянию на текущий момент военное образование получает всего шесть кадетов-женщин.

В конце прошлого года министр обороны Эстонии Ханнес Хансо принял решение повысить лимит срочных военнослужащих-женщин до 3% (вместо нынешнего 1%) и открыть для них двери всех воинских частей (сейчас женщины направляются либо в 1-ю пехотную бригаду в Тапа, либо в пехотный батальон Куперьянова в Выру). Это, несомненно, шаг вперед, но, как подтверждает норвежский опыт, одного только открытия дверей недостаточно, чтобы увеличить количество добровольно поступающих на срочную службу.

Сегодня в Союзе обороны Эстонии насчитывается 20% женщин, и это благодаря более широкому спектру должностей и сфер, где каждый найдет себе посильную деятельность.

В заключение можно сказать, что в сегодняшней небезопасной среде, несомненно, существует потребность в более активном привлечении женщин к деятельности по повышению безопасности, включая государственную оборону. Имеется множество возможностей, чтобы внести свой посильный вклад, будь то профессиональная действительная служба в Силах обороны или добровольное членство в Союзе обороны. Результаты исследования показали, что часть женщин готовы активно участвовать в военной деятельности, если для этого созданы соответствующие условия, гарантировано равное обращение и существуют надлежащие социальные гарантии. Важную роль при принятии решения о поступлении на срочную службу играют наличие поддержки со стороны семьи и близких, предварительные знания о военной сфере и отношение общества в целом. Опыт других государств говорит о том, что участие женщин можно увеличить только в том случае, если систематически и последовательно заниматься этой темой, причем ключевыми словами здесь являются информирование, коммуникация и работа с молодежью.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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