Ждут ли Силы обороны Эстонии в свои ряды женщин?

Недавно, одна молодая женщина рассказала мне, как она желала пройти срочную службу на добровольных началах, и жаловалась, что каждый врач, кого она должна была посетить в рамках медицинской комиссии, сначала пробовал ее переубедить насчет службы.

Она была расстроена. Вооружённые силы ведь не хотят принимать женщин, жаловалась она, несмотря на то, что нынешняя кампания ”Женщин — в форму” активно призывала представителей прекрасного пола на срочную службу.

Чтобы понять отношения и мнения жителей на темы государственной обороны, Министерство обороны с 2001 года регулярно заказывает исследования общественного мнения. Поскольку за два последних года углубленно стали изучать отношение общества отдельно к участию женщин в государственной обороне, то опросы показывают интересный факт — разрыв между современной и традиционной трактовкой гендерных ролей в обществе в целом больше чем в самих Вооруженных силах. Например, 46% из общества считает, что женщины могли бы служить в Вооруженных силах во всех воинских частях и на всех должностях наравне с мужчинами, но такая же часть (46%) верит, что женщины должны служить в тылу и выполнять обслуживающие функции.

Опрос на ту же тему среди самих военнослужащих же показывает, что 66% кадровых военных были уверены, что женщины могли бы служить на всех должностях наравне с мужчинами. Хотя это утверждение больше разделяют женщины из числа кадровых военнослужащих (81%) чем мужчины (58%), поддержка внутри самой организации намного выше, чем в обществе в целом. Одной из причин, почему кадровые военные более положительно расположены к службе женского пола является факт, что к нынешнему дню женщины уже смогли достаточно ”доказать” мужчинам в Вооруженных силах, что они являются равными партнерами.

Что касается срочной службы, то 77% кадровых военных считают, что она должна остаться для женщин добровольной. В то же время стоит отметить, что постарше респонденты разделяли это мнение больше чем помоложе — среди более молодых респондентов целых 25% поддерживали гендерно нейтральную обязательную срочную службу. Решение своей дочки добровольно пройти срочную службу поддержали бы 79% кадровых военных, причем среди кадровых военнослужащих женского пола поддержка решения дочери выше (44%) чем среди кадровых военнослужащих мужского пола (39%).

Половина кадровых военных верили, что обязательная срочная служба положительно повлияет на равное обращение в отношении женщин в обществе. Сравнение возрастных групп показало, что среди молодежи с этим утверждением согласилось опять больше людей (58%) чем среди респондентов более старшего поколения (44%).

Общее отношение к Вооруженным силам как к работодателю является довольно высоким: 91% близких и друзей кадровых военных относятся к кадровым военнослужащим хорошо или скорее хорошо. Кадровые военные обычно объясняли, что у Вооруженных сил как работодателя положительный образ и что служба в защиту страны — это почетное дело.

Возвращаясь к началу. Когда-то я писала о том, что поступление на срочную службу требует от женщин двойной храбрости. Теперь могу добавить, что препятствия надо начать преодолевать уже до достижения ворот воинской части, даже если препятствием является гражданский врач, оценивающий состояние здоровья будущих военнослужащих срочной службы. Отношения по другой стороне ворот являются уже намного более положительными. Тем не менее, крайне важную роль в способности женщин справляться с выполнением обязанностей играют сами женщины, их отношение, мнения и поддержка и подбадривание друг друга. Сильная внутренняя мотивация у женщин, входящих в ворота военной части, уже существует и так.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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