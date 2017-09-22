Выборы в Германии: сдержанная и размеренная кампания, огромное влияние на Европу

Нынешние выборы называют самыми скучными за всю историю. Сильные лидирующие позиции Ангелы Меркель в опросах общественного мнения означают, что у нее есть все шансы выиграть четвертый срок в качестве канцлера — частично благодаря быстро развивающейся экономике.

Тем временем, ее левоцентристские конкуренты по социал-демократической партии (SPD) сталкиваются с определенными трудностями. Меркель присвоила ряд традиционных аспектов левого крыла, и спустя четыре года в качестве младшего партнера по коалиции SPD не удается разъяснить, что именно она могла бы изменить. Телевизионные дебаты между Меркель и кандидатом от социал-демократов Мартином Шульцем превратились, скорее, в дуэт, чем в дуэль.

Но не стоит обманываться убаюкивающим ходом кампании. С учетом того, что в парламент стремится войти шесть групп вместо существующих четырех, невозможно предсказать основного партнера Меркель по коалиции после окончания выборов. Она исключила работу с партией "Альтернатива для Германии" (AfD), выступающей против миграции, и с леворадикальной партией "Die Linke". Однако SPD, "Зеленые" и Свободная демократическая партия (FDP), выступающая за свободный рынок, все еще имеют шансы на то, чтобы войти в следующий состав правительства. Каждая из них может повлиять на иностранную политику Берлина по ряду основных вопросов.

Прежде всего, речь идет о реформе еврозоны. SPD призывает к более существенному разделению нагрузки с ЕС и открыта предложениям Макрона относительно ввода единого бюджета и должности министра финансов стран еврозоны. "Зеленые", которые стремятся продемонстрировать солидарность с менее обеспеченными странами ЕС, также склонны поддержать эту идею. Однако FDP рассматривает общие обязательства с еврозоной, как некий рубеж, который не следует пересекать, и даже ратует за то, чтобы Греция покинула еврозону. Вхождение FDP в правительство насторожит Францию — в частности, если FDP получит возможность управлять министерством финансов, к которой она так стремится.

Второй пункт в повестке дня — это Россия. Традиционным образом SPD, которую греют теплые воспоминания о "Восточной политике", является партией, наиболее расположенной к Москве. Однако в ходе кампании партия FDP выступает более открыто, заявляя, что немецкие компании принесли достаточно жертв и призывая к признанию аннексии Крыма и к ослаблению антироссийских санкций в связи с событиями в Украине.

Третий аспект — это миграция. Христианско-демократический союз (CDU) и социал-демократы по большей части избегают этого взрывоопасного вопроса. Число лиц, ищущих убежища, сократилось, и ни одна из партий не получит какой-либо выгоды от возобновления дебатов относительно миграционного кризиса, который разразился, пока они были у власти. Однако AfD прилагает максимум усилий, чтобы вновь поднять этот вопрос в сознании избирателей. На практике более строгие законы, связанные с предоставлением убежища, означают, что правительство Меркель на самом деле не настолько благоволит беженцам, как это часто изображают иностранные СМИ. Однако если партия AfD наберет большое число голосов и станет третьей крупнейшей партией в парламенте, следует ожидать, что CDU придется еще более ужесточить свои позиции, чтобы избежать обхода с фланга. Также это один из вопросов, который может вызвать затруднения для Меркель в плане формирования коалиции с поддерживающими мигрантов "Зелеными" и партией FDP, которая борется за депортацию беженцев, как только их страны вновь станут безопасными.

Тем не менее, ряд внешнеполитических вопросов способствует разногласиям в меньшей степени. Наблюдается широкая поддержка прагматичного отношения Меркель к Трампу, как к человеку, с которым нужно иметь дело без заискивания. Также существует консенсус в отношении НАТО. Политическое соглашение в НАТО об увеличении оборонных расходов до двух процентов от ВВП непопулярна среди немецких избирателей. Но с начала украинского конфликта многие представители политической элиты в Германии признают необходимость в увеличении оборонных расходов. Несмотря на периодическое роптание SPD, только партия "Die Linke", которая с наименьшей вероятностью сможет войти в парламент, может быть готова выступить против увеличения оборонных расходов, которого требует соглашение между союзниками НАТО.

Один из вопросов, на который совершенно точно не повлияют результаты выборов — это Брексит. В британской прессе, поддерживающей Брексит, встречаются публикации о том, что, если она попадет в парламент, партия FDP будет оказывать давление на Меркель в целях продвижения особой торговой сделки с Великобританией в интересах немецких бизнесменов. На самом деле коммерческая сфера в Германии более заинтересована в сохранении единого целостного рынка. Лидер FDP Кристиан Линднер отрицает сообщения в прессе и поддерживает позицию Меркель в том, что единственный мандат на переговоры относительно Брексита следует возложить на Брюссель. Британские политики, поддерживающие Брексит, должны взять это на заметку.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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