Стратегические результаты военных учений Aurora 17 в Швеции

Aurora 17, на сегодняшний день крупнейшие военные учения в Швеции с начала 1990-х годов, завершаются только сейчас.

Из этих солдат около 19 тысяч человек являются шведами и включают преобладающую часть нынешних вооруженных сил страны, которые с начала 1990-х годов сократились более чем на 90%; остальные – иностранцы. Самый большой иностранный контингент – около 1300 военнослужащих – прибыл из Соединенных Штатов. Американские подразделения, базирующиеся в Европе и континентальной части США, привезли с собой на учения передовое тяжелое вооружение, такое как, танки «Абрамс», зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот» и ударные вертолеты «Апач». Впервые такой крупный военный контингент США проводит учения в Швеции в подобном масштабе.

Другие иностранные подразделения прибыли из Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы и Норвегии, хотя и в гораздо меньших количествах. Эстония представлена участием подразделения Союза обороны с острова Сааремаа, а также кораблем ВМФ.

Следует отметить, что французский контингент располагает зенитно-ракетным комплексом SAMP/T. Помимо предоставления своей территории для проведения учений Швеция находится на последних этапах выбора новой системы ПВО класса «земля-воздух» средней дальности для своих вооруженных сил, и не секрет, что участие как американских, так и французских систем этого вида в Aurora 17 является частью процесса оценки.

Формально маневры Aurora 17 являются шведскими национальными учениями, на которые были приглашены иностранные военные подразделения. Однако одна их основных целей заключается в реализации Соглашения о поддержке принимающей стороны с НАТО, которое Швеция ратифицировала в прошлом году. Из восьми стран, приглашенных на учения, только Финляндия не входит в блок НАТО. Эти учения также являются серьезной проверкой интеграции Швеции с процедурами и операциями НАТО.

Первый этап учений целиком посвящен реализации вопросов, связанных с принимающей стороной. Прием и размещение большого количества иностранных войск, включая их самое тяжелое вооружение, такое как танки, – это сильно отличается от действий Швеции в течение очень долгого времени. Шведские войска ранее неоднократно размещались в других странах и в других рамках, однако противоположные приемы были очень редки и, безусловно, никогда не были на уровне Aurora 17.

Следующий этап учений фокусируется на сотрудничестве и знакомстве с участвующими подразделениями. Он также содержит стандартные полевые маневры на военных полигонах в юго-центральной Швеции. Далее следует проведение крупной операции по укреплению острова Готланд. Она направлена на создание оборонных сооружений острова, который был фактически демилитаризован более десяти лет назад.

На заключительных этапах учений основное внимание уделяется реальным, совместным и многонациональным оборонительным операциям, отражающим нападение двух воображаемых стран: страны «А» и страны «Б». Географически эти страны, согласно официальным картам учений, расположены на территории России и Беларуси в реальном мире. Согласно сценарию учений, вооруженные силы этих стран развертывают наступление на острове Готланд и материковой части Швеции, в частности в таких стратегически важных районах, как аэропорт Арланда, располагающийся недалеко от Стокгольма. Международные контингенты в Aurora 17 в основном играют роль атакующих сторон, а остальные иностранные силы объединяются со шведскими войсками для обороны от ударов с востока.

Учения были встречены с большим интересом и получили широкое освещение в шведских СМИ. Этому есть много причин: впервые в истории крупные военные учения открыто и напрямую зависят от иностранной военной помощи, особенно в отношении ключевых ресурсов, которыми в настоящее время не располагает страна – таких, как современные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности и ударные вертолеты. Но простой факт самих учений также свидетельствует о резком повороте в шведской политике безопасности, который произошел в последние годы. Всего пять-десять лет назад такие маневры были бы совершенно немыслимы в Швеции, поскольку это можно было бы рассматривать как «подрыв доверия к политике нейтралитета Швеции».

Сегодня ни политическое руководство страны, ни шведская общественность уже не принимают эту концепцию всерьез. Несмотря на месяцы громких протестов, нескольким левых партий и организаций удалось собрать всего лишь 3500 человек на демонстрацию против Aurora 17 и шведских, когда-либо более тесных отношений с НАТО, которая прошла на центральной площади в Гетеборге 16 сентября. В целом, шведская общественность, по-видимому, принимает и радуется тому факту, что шведские вооруженные силы могут еще раз продемонстрировать по крайней мере, на учениях свой военный потенциал, который когда-то был стандартным для страны. Международное участие в маневрах было высоко оценено, особенно шведскими военными, но также, насколько это видно, подавляющим большинством шведской общественности. Единственные ярые протесты исходили от политических сил, придерживающихся крайне левых взглядов.

Тем не менее, изменение позиции Швеции не ускользнуло от Москвы. Несколько англоязычных российских государственных изданий отметили, что эти маневры являются еще одним признаком того, что Швеция отказалась от своей традиционной политики нейтралитета и неприсоединения.1 Отмечая постоянную официальную критику Швеции в отношении действий России, особенно тех, которые направлены против Украины с 2014 года, Москва, похоже, формирует представление о Швеции, которая твердо стоит на стороне противника в любом потенциальном конфликте в регионе Балтийского моря. Скорее всего, это отношение – вместе с положительным опытом самих учений Aurora 17 – повлияет на дискуссию в Швеции о членстве в НАТО в будущем.



Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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