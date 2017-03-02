Думается, что любой среднестатистический потребитель новостей не мог не заметить увеличение в общем информационном потоке зачастую тревожных сообщений по тематике обороны и безопасности. На фоне происходящих в реальности событий сложно переоценить роль так называемых классических средств массовой информации (СМИ) в формировании у общественности восприятия ситуации безопасности. Помимо классических СМИ свой заметный вклад вносят и социальные сети, через которые движется немыслимое количество непроверенной информации, в том числе и по вопросам международной политики, безопасности и государственной обороны.

*Quis custodiet ipsos custodes? — латинская крылатая фраза, в переводе означает ”Кто устережет самих сторожей?”





Многие эксперты сходятся на мнении, что через оба эти канала (как классические СМИ, так и соц.сети) активно распространяется дезинформация, способная сильно исказить не только общую картину событий, но и существенно повлиять на представление людей о ситуации безопасности. Следует отметить, что ощущаемая ситуация очень часто отличается от реальной, а поэтому и описание, конструируемое в СМИ и социальных сетях, может казаться многим очень достоверным и правдивыми.

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Живя в эпоху так называемой пост-правды, описанной емко названием книги „Ничто не является истиной и все уже возможно”, многие обыватели готовы воспринимать „альтернативные факты” лишь потому, что их наличие широко доступно и очень удобно вписывается в рисуемую некоторыми СМИ искаженную картинку мира. Как было неоднократно описано, современное информационное поведение среднего жителя весьма предсказуемо психологически — большинство предпочитает получать информацию именно такого содержания и именно из тех каналов, которые подкрепляют уже имеющиеся убеждения и не противоречат устоявшемуся мировоззрению, а наоборот поддерживают конкретную точку зрения. Другими словами, каждый сам выбирает себе друзей и группы по интересам в социальных сетях, формируя тем самым себе персональную новостную ленту, и каждый сам решает, какие передачи на каком телеканале смотреть и какие газеты читать. Некоторые эксперты заходят даже дальше и предлагают, что социальные сети победили нашу способность отличать правду от лжи. Таким образом, недостоверная информация может самым быстрым способом достичь конечного потребителя, от уровня развитости критического мышления которого в конечном итоге и зависят дальнейшие действия.

Сложнее обстоит дело с намеренной дезинформацией, которая основывается на умелой компиляции реальных фактов, выдуманных историй и откровенной лжи, приправленной еще и личной интерпретацией автора. В таких случаях многое зависит от способа подачи информации и расстановки акцентов, высвечивания определенных тем, подборку визуального сопровождения и умалчивания ненужных фактов. Обычно к таким манипуляторными методам прибегают некоторые авторы заказанных текстов, тематика которых, помимо прочего, связана с международной политикой, областью безопасности и государственной обороны. Поскольку все эти вопросы достаточно далеки от повседневных забот общественности, а из-за сложности и многогранности описываемых проблем у публики практически нет возможности (а также времени и желания) оперативно проверить достоверность информации и разобраться по сути в деталях, то создаваемая картинка очень сильно зависит от личной интерпретации автором конкретных событий. На вопрос, делается ли это идеологически целенаправленно или просто из-за банального непрофессионализма, однозначно ответить сложно. В то время как через социальные сети распространяется зачастую просто неправдивая информация низкого качества, то классические СМИ становятся по сути тем информационным каналом, где играют (а некоторые даже заигрывают) с личной интерпретацией. В этом свете следует осознать ключевой фактор ответственности журналистов и публицистов в подаче той или иной информации, особенно если речь идет о вопросах национальной безопасности. Как известно, ответственность СМИ является важной интегральной частью общественной стойкости (social resilience), то есть непосредственно может влиять на состояние национальной безопасности.

Предрекая в свою сторону всевозможные обвинения в попытке урезать свободу слова или как-то повлиять на работу журналистов, нужно оговориться сразу, что я полностью разделяю и поддерживаю основные ценности свободного либерального демократического общества, где профессиональные журналисты и СМИ должны быть постоянно на страже этих самых ценностей. Только, кто же устережет самих сторожей? На чем базируется мораль „четвертой власти”? Разве пресловутый кодекс этики, доказательства нарушения которого относятся больше к разряду субъективных оценок и рассуждений, это — тот самый документ, дающий нам прочную гарантию того, что журналисты и СМИ беспристрастно и объективно отражают темы, в том числе оказывающие большое влияние на государственную безопасность?

Если отталкиваться от экспертных оценок (1, 2, 3), что многие страны Европейского Союза и НАТО испытывают на себе недружелюбное информационное воздействие со стороны Российской Федерации, то, в принципе, напрашивается неутешительный вывод, что несколько последних лет наше общество живет в стадии если не информационной войны, то уж точно большого конфликта. Об этом пишут и напрямую говорят, например, разведки Эстонии, Чехии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Германии и Великобритании.

На фоне всего этого возникает несколько важных вопросов именно по теме СМИ:

· Кто и как в данной ситуации может и имеет право измерить как прямой, так и косвенный ущерб, нанесенный либо имиджу страны, либо безопасности общества по халатности какого-либо журналиста или идеологически настроенного публициста?

· Каждое ли мнение и позиция имеет в таком случае неприкосновенное право быть обязательно опубликованной, если даже заведомо ясен враждебный настрой?

· Кто и каким образом должен будет понести ответственность за намеренное искажение фактов и публикацию статей, суть которых скорее навредить и распространить ложь, нежели внести ясность или представить баланс мнений?

· Какие механизмы обеспечения качества, объективности и взвешенности применяются сейчас как лично журналистами, так и в редакциях в условиях упомянутого выше информационного кризиса?

· Верно ли еще предполагать, что в современном мире, где практически каждый желающий может быть ньюсмейкером, журналистика все еще полноценно саморегулирующаяся область, а не вымирающая профессия?

Под конец можно рассмотреть несколько интересных случаев, где выделяется важная роль, которую сыграл именно способ подачи информации. Можно посмотреть на данные свежего анализа о том, как западные медиа освещают, например, ситуацию в Украине. В некоторых случаях заметна неоднородность рисуемой разными СМИ картинки, причем некоторые западные издания склоняются более к про-Кремлевской риторике. Кому же это выгодно и какие причины стоят за этим? Совсем недавно проходила новость, что некоторые западные СМИ делают из Эстонии, образно говоря, фронтовую зону и тем самым сеют ненужную панику среди жителей наших стран-союзников. Получается, что тем западным журналистам, в принципе, все равно до Эстонии и наших действий по укреплению обороноспособности страны. Пишут скорее о том, что вызовет ажиотаж, а также о том, что будет продаваться и сгенерирует большое количество кликов. То есть создается впечатление, что СМИ сами же задействованы и заинтересованы в поддержке и распространении популизма. Но, конечно, же не все. В этом плане интересно посмотреть на опыт соседей — сначала на севере, а потом на юге.

Так, в своем официальном заявлении представительская организация главных редакторов ведущих СМИ Финляндии подчеркнула крайнюю необходимость обеспечить прозрачность принятия решений внутри самих редакций, а также обратила внимание на ответственность журналистов, которые не должны путать личную свободу слова с профессиональной деятельностью и не могут злоупотреблять своим положением, донося через СМИ свою личную точку зрения.

Примечательно, что относясь к информационной безопасности своего общества очень серьезно, в соседней Литве министерство юстиции запретило зарегистрированному в Латвии Первому Балтийскому Каналу использовать имя Литвы и всю государственную символику страны, так как канал не соблюдает законы Литвы, не сотрудничает с Литовской комиссией по теле- и радио вещанию, распространяет антигосударственную пропаганду и информацию, не соответствующую реальности.

Хорошо, что в Финляндии и в Литве существует определенный лимит терпения, когда недобросовестные СМИ и работающие на них т.н. журналисты просто злоупотребляют ценностями свободного общества. А вот есть ли предел наивности у нас в Эстонии?

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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