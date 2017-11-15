Польша — Украина: стратегическая ссора

Стремительное охлаждение отношений между Украиной и Польшей произошло не на ровном месте, в них и раньше появлялись разнообразные проблемы.

Однако сегодняшний раунд выяснения отношений между Варшавой и Киевом несет серьезную угрозу безопасности Центральной Европы.

Польша на продолжении продолжительного периода играла роль ”адвоката Украины”, безусловно, преследуя при этом и собственные интересы. Однако после Революции Достоинства отношения между соседними странами стали прохладнее, в них то и дело появлялись недоразумения — мелкие на первый взгляд, но имеющие свойство накапливаться. К тому же в 2015 году к власти в Польше пришла партия ”Право и справедливость”, считающая вопросы исторической памяти краеугольными для своей политики.

Можно сказать, что осенний марафон напряженности в польско-украинских отношениях во многом связан с поведением министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, за два года пребывания в своем кресле не добившегося заметных успехов. Анонсированные премьером Беатой Шидло ротации в правительстве связаны с диалогом между президентом Анджеем Дудой и его политическим патроном Ярославом Качиньским, имеющим общенациональное влияние в Польше. Обостряя отношения с Украиной, Ващиковский борется за продолжение своей политической карьеры, поскольку соседнее государство значительная часть польской элиты воспринимает потребительски.

Приведу очевидный пример: в Польше работает порядка миллиона украинских трудовых мигрантов, не только хороших работников, но и вполне лояльных к польской власти. На рынке труда они компенсируют уехавших в Германию, Англию, страны Скандинавии поляков, при этом работая за меньшую зарплату. Но есть еще один фактор: присутствие такого количества трудовых мигрантов из Украины дало повод представителям польских властей говорить о ”приеме миллиона беженцев” и использовать этот аргумент в Брюсселе, хотя официально политическое убежище в Польше получили в 2015 — 2016 году всего несколько десятков граждан Украины.

Происходящий конфликт свидетельствует о кризисе непонимания в польско-украинских отношениях. Киев не совсем понял, почему для поляков так важны вопросы захоронений, а это — во многом часть национального нарратива. Варшава же проигнорировала другой очевидный факт: в условиях агрессии со стороны России имперские выпады со стороны западного соседа воспринимаются подчеркнуто остро и болезненно. К тому же Украина сумела выстоять перед лицом российской агрессии, и пытается говорить об усилении собственной субъектности в Центральной Европе.

Будет ошибкой полагать, будто в польско-украинских отношениях есть исключительно проблемные стороны. Успешно реализован проект польско-украинско-литовской бригады имени князя Константина Острожского, развивается военно-техническое сотрудничество, есть взаимные интересы в энергетической сфере, а Украина активно перенимает польский опыт децентрализации. К тому же особые отношения с Украиной могут стать для Польши фактором усиления собственных позиций не только в ЕС, но и в НАТО. Конечно, при условии восстановлений нормальной тональности отношений с Киевом.

Президент Украины Петр Порошенко инициировал внеочередное заседание польско-украинского президентского консультативного комитета, которое должно состояться на этой неделе в Кракове. От того, насколько эффективным будет диалог, зависит скорость выхода из кризиса двусторонних отношений. Необходимость их нормализации не вызывает сомнений у многих людей как по обе стороны польско-украинской границы, так и в Европе в целом.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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