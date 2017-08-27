Острое противостояние США и Венесуэлы

Углубляя венесуэльский кризис, президент США Дональд Трамп в качестве варианта решения упомянул военное вмешательство, возрождая таким образом традицию империалистической политики США в направлении Латинской Америки. Другие страны региона, в т.ч. надежные союзники США, осуждают необдуманное выступление.

Политическое противостояние в Венесуэле, переросшее в гуманитарный кризис, не показывает признаков утихания. Президент Николас Мадуро с малочисленной поддержкой укрепляет позиции, не выбирая средств. Однако народ уже вышел на улицы Каракаса, волнения носят насильственный характер, экономика обрушилась, а жители массово эмигрируют из Венесуэлы.

Поскольку в парламенте возник перевес у оппозиции, Мадуро организовал в конце июля выборы в новый орган управления, у которого было бы право изменить конституцию. Оппозиция блокировала выборы, Европейский Союз осудил формирование новой ассамблеи. 8 августа 11 стран Латинской Америки и Канада объявили в так называемой Лимской декларации, что они не признают новую ассамблею и ни одного ее решения. В изоляции Мадуро остались поддерживать только Куба, Боливия, Эквадор и Никарагуа.

США объявили против Мадуро экономические санкции, запретив американцам вести с ним бизнес. ”Мадуро больше не просто плохой руководитель, теперь он диктатор”, — прокомментировал советник Трампа по национальной безопасности Г. Р. Макмастер.

11 августа президент Трамп эскалировал политику в направлении Венесуэлы, сказав в интервью в своем гольф-клубе, что он не исключал бы также военного вмешательства. ”Наши войска размещены по всему миру, в очень и очень далеких местах, Венесуэла находится не очень далеко, а люди страдают и умирают. У нас для Венесуэлы имеется много вариантов, и среди них также военный вариант, если это окажется необходимым”.

Сказанное Трампом раскритиковали большинство глав государств Латинской Америки, в том числе также лидеры Перу, Мексики и Колумбии — стран, являющихся прямыми союзниками США. Экономическое сообщество Латинской Америки МЕРКОСУР недавно приостановило членство Венесуэлы и оказывает на правительство Мадуро постоянно давление, требуя возвращения к демократическому управлению государством. ”Мы в МЕРКОСУР не видим применение силы как вариант решения проблемы Венесуэлы”, — сказал президент Аргентины Маурисио Макри 15 августа в совместном заявлении с президентом Колумбии Хуаном Мануэльем Сантосом, не страшась стоящего рядом вице-президента США Майка Пенса.

Тур Пенса по Латинской Америке в большей части как раз пошел на комментирование силового (хотя возможно, что и случайного) заявления Трампа. В Колумбии, в Картахене, Пенс четко поддержал Трампа и пообещал что США не будут наблюдать со стороны, как падет диктатура Венесуэлы, поскольку разрушенное государство угрожает безопасности и благополучию половины земного шара. В Буэнос-Айресе он грозился также добавить дипломатическое и экономическое давление. Позднее он несколько смягчил формулировку.

У Мадуро осталась всего пара слабых союзников, весь остальной мир принуждает его к сотрудничеству с оппозицией. Однако способы подхода очень разные, и остается только надеяться, чтобы топорность Трампа не привела к эскалации конфликта с еще большим насилием.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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