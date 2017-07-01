Кризис вокруг Катара: столкновение амбиций маленького государства и регионального порядка

Катар — государство, территория которого в четыре раза меньше территории Эстонии, а население при этом почти в два раза больше — столкнулся с крупнейшим дипломатическим кризисом после того, как Саудовская Аравия, Бахрейн и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) прервали общение с этой страной и закрыли свои границы с Катаром.

Помимо соседних стран, к мерам против Катара также присоединились временные правительства Египта, Йемена и Ливии, а также некоторые небольшие африканские государства, зависящие от Саудовской Аравии.

Хотя этот кризис можно рассмотреть в свете исторических событий, внутренних противоположных интересов и вопросов, связанных с энергетикой, важную роль также играет тот факт, что Катар является маленьким государством. Именно на этот аспект следует обратить особое внимание на побережье Балтийского моря.

В теории международных отношений, во внешней политики небольших государств основным принципом является ”содействие”. Так, например, Стивен Уолт подтвердил, что небольшие по размеру страны пытаются защищать свои интересы, обращаясь к крупным государствам. Однако, помимо самоотождествления с региональными или глобальными силами, также существует другой фактор, на который нередко не обращают внимания. Так, в одном из своих ранних текстов о серьезном влиянии малых союзников на внешнюю политику США Роберт Кеохэйн отметил, что по причине своего небольшого размера крошечные государства могут концентрировать свои ресурсы в очень узкой области. При этом они склонны обращать меньше внимания на последствия своих действий, которые влияют на международную систему в целом.

Эти две тенденции также проявляются в отношении Катара, и нынешний кризис представляет собой их непосредственное столкновение. С одной стороны, Катар отождествляет себя с арабскими соседями. Они имеют общий язык, культуру, историю, а также зависимость от американцев в плане обеспечения собственной безопасности. Более того, аналогично другим странам, расположенным на берегу залива, в Катаре существует экзистенциональный страх перед крупным соседом по Персидскому заливу. Согласно опросам общественного мнения последних лет, 45-50 процентов катарцев рассматривают именно Иран в качестве серьезной опасности в регионе, который превосходит по этому показателю Израиль более, чем в два раза.

С другой стороны, революции ”арабской весны” и высокие цены на нефть и на газ открыли для богатых стран на побережье Персидского залива возможность проецировать свое влияние за пределы собственных государств, за которую быстро ухватился Катар. Так, например, телеканал ”Аль-Джазира”, принадлежащий государству, за одну ночь стал флагманом критических арабских СМИ. В идеологическом плане все двери были открыты — поддержку получили исламисты как Сирии, так и Египта, а также мыслители, пропагандирующие демократическое и светское мировоззрение, такие как Азми Бишара. При этом Катар пытался играть роль пристрастного посредника в решении региональных проблем. Так, например, именно в Дохе, рядом с которой находится важная военно-воздушная база американцев, в 2013 году открылось официальное представительство афганского Талибана.

Самостоятельная внешняя политика Катара долгое время была бельмом на глазу Саудовской Аравии, которая, в противовес Ирану, шаг за шагом пыталась утвердить свои позиции в регионе. Так, например, была решительно остановлена революция в Бахрейне, осуществлено вторжение в Йемен, а также была оказана поддержка армии Египта во время последнего государственного переворота. Сейчас осуществляются попытки ”подрезать крылья” Катару, которые он расставил слишком широко после ”арабской весны”.

Хотя кризис еще далеко не окончен, один урок, который касается роли США, несомненно, уже можно извлечь. Кризис в Катаре в очередной раз показал, что администрация Трампа боится брать на себя ответственность при решении региональных споров, когда к бывшим ”попутчикам” быстро поворачиваются спиной. Теперь Катару, который американцы оставили на растерзание соседям, нужно сделать очень сложный выбор. Следует ли продолжать самостоятельный путь, занимаясь поиском союзников в других частях света (в т.ч. среди наших соседей), или же настало время пойти на уступки и с покорностью смириться с ролью, уготованной ему в регионе Саудовской Аравией на аравийско-суннитской оси.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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