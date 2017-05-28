Искалеченная российская оппозиция

С тех пор как Владимир Путин и бывшая элита КГБ получили полный контроль над Россией, ее либеральные силы не допускаются в Думу, а также в законодательные органы 85 федеральных субъектов страны. Яблоко, ПАРНАС и другие оппозиционные силы полностью оттеснены на обочину. Даже их сторонники уступают по численности российским спецслужбам, включая полицию по борьбе с беспорядками, которая называется Национальной гвардией.

Задавленные либеральные силы больше не имеют даже теоретических возможностей для оказания ощутимого влияния на политическую, экономическую и социальную жизнь России. Но несмотря на это, немногие оставшиеся местные политические оппоненты, хотя и являются непредставленными и ”непопулярными”, особенно те, которые время от времени попадают в заголовки западных СМИ, разоблачая коррупцию (и преступления) режима Владимира Путина, по-видимому, продолжают раздражать хозяев России и поэтому подвергаются суровому наказанию.

Это длинный список, начиная с тюремного заключения Михаила Ходорковского, смертельного отравления Александра Литвиненко и заканчивая убийством Бориса Немцова и повторным отравлением Владимира Кара-Мурзы. 27 апреля Алексей Навальный, ”мучитель” Кремля, продолживший раскрывать его бесконечную коррупцию, был облит ”зеленкой” (зеленым антисептиком), которая очевидно была разбавлена каким-то едким химическим веществом. К счастью, он не потеряет зрение на одном глазу, хотя оно вряд ли восстановится полностью.

Ранее Навальный пообещал выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в следующем году и опубликовал материалы о коррупционном происхождении состояния премьер-министра Дмитрия Медведева — материалы, которые по всей видимости были ему каким-то образом переданы людьми, имеющими большие связи. В конце концов, такие материалы не продаются в уличных киосках. Схожий с мафией ближний круг президента Путина не знает пощады, когда дело касается борьбы за существование, влияние и выгодные сделки. В России только два человека могут спать спокойно: чеченский лидер Рамзан Кадыров и сам Путин. Остальные, включая Медведева, не являются неприкосновенными — им приходится беспокоиться и бороться за свое существование.

Медведева, конечно же, расстроили разоблачения Навального. Типичная гневная реакция в России — прокричать: ”Урод!” (”монстр” или ”чудак”). Так почему бы открыто и публично не превратить Навального в монстра? Чтобы унизить его — и любого другого оппонента режима — еще больше. ФСБ теперь не приходится делать такие вещи своими руками, особенно в местных масштабах, где это не влечет за собой сложного планирования, исполнения и финансирования. Имеются другие подходящие актеры, включая ”чеченцев”, а также полезные и потому негласно терпимые экстремистские группы. На самом деле ФСБ даже не приходится брать на себя инициативу, которая вместо этого возникает ”спонтанно” среди обычных сторонников режима.

Напавший на Навального, Александр Петрунько, который был опознан как один из лидеров неудачной операции по созданию ”Харьковской Народной Республики” в Украине в 2014 году, является членом так называемого Русского освободительного движения SERB (South East Radical Bloc — Юго-Восточный радикальный Блок). Эта группа скандально известна из-за причастности ее ”активистов” к похожим акциям, которые остаются практически безнаказанными. 27 апреля Навальный сообщил о нападении в полицию, но российские власти, вероятно, не будут спешить с ”расследованием” данного дела. Контролируемое государством телевидение освещало эту историю, фактически насмехаясь над Навальным. Можно было с легкостью прочитать сообщение: он получил то, что ”заслужил”!

После Первой мировой войны Франция осталась с поколением физически искалеченных людей, в основном мужчин. Но нация оказалась способна восстановиться психологически довольно быстро. А Россия в течение целого столетия накопила более четырех поколений людей со все более возрастающей душевной искалеченностью. Местная либеральная оппозиция отказывается сдаваться, но режим сделает все возможное, чтобы она стала похожей на остальных обезображенных людей.

Что не менее важно, смелые молодые последователи Навального раскрасили свои лица в зеленый цвет, чтобы продемонстрировать свою решительность и неповиновение репрессивному режиму. И хотя практически нет надежды на российского ”зеленого президента” после выборов в марте 2018 года, все же есть некоторая надежда увидеть все больше и больше прозападных ”маленьких зеленых человечков” на улицах российских городов.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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