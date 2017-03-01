Евгений Магда: любимый конек Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь оседлал любимого конька. Он призывает Украину задуматься над децентрализацией в качестве прелюдии к ожидающейся в конце недели встрече министров иностранных дел Нормандской четверки. Почему этот призыв повиснет в воздухе?

Показательно, что этот призыв наряду с распространением в российских СМИ хештега #хватитубивать прозвучал после обострения ситуации в Авдеевке, во время которой действия сепаратистов, активно поддерживаемых Россией, едва не привели к гуманитарной катастрофе в 20-тысячном городе. Авдеевка была спасена мужеством украинских военных, слаженной работой властей и самоотверженностью волонтеров. Бои за нее выглядят особенно показательными после ряда заявлений российских экспертов о необходимости для России активнее действовать на Донбассе, перенести туда полученный в Алеппо опыт. Правда, проверять эффективность украинской системы ПВО Кремль пока не рискует, предпочитая бросать в мясорубку боев пушечное мясо и вести обстрелы из орудий и РСЗО (реактивная система залпового огня), расположенных в жилых кварталах Донецка и Горловки, контролируемых сепаратистами. Такие обстрелы стали внешним и ярким проявлением цинизма России в действиях на Донбассе.

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Очевидно, что дипломат Лавров не может позволить себе продуцировать ”язык агрессии”, минимальные правила приличия он иногда вспоминает. Поэтому ”мистер Нет” Российской Федерации предпочел изысканно рассказать о ситуации в Украине, сделав ситуацию в ней главной темой интервью в воскресном эфире телеканала НТВ. Сразу несколько тем, на которые нужно обратить внимание, прозвучали в этой программе.

Для начала прозвучала ложь о добровольческих батальонах. Их названия российские высокопоставленные лица (во время эскалации насилия в Авдеевке ситуацию ежедневно комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков), похоже, выбирают из списка и упоминают, не задумываясь. Не секрет, что в промышленной зоне Авдеевки воюет группа бойцов ”Правого сектора”, и этот факт интерпретируется российскими пропагандистами как огромное влияние добровольцев на ситуацию на Донбассе.

Но это была не единственная манипуляция в исполнении Лаврова. Он заявил, что Украина клянчит деньги у Запада, пытаясь сохранить санкции против России и найти общий язык с администрацией Дональда Трампа. Судя по оценкам российских парламентариев факта увольнения советника президента по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, там искренне считают, что русофобией охвачен весь мир. Вот и Лавров уверен, что украинская политическая элита ”загоняет себя в глухой угол русофобии”. При этом шеф российского МИД уверен, что Запад понимает вину Украины в обострении ситуации на Донбассе.

Любимый конек Лаврова — тема внесения изменений в Конституцию Украины ради федерализации или децентрализации. Подобные призывы из Москвы начали звучать еще во время Евромайдана, когда Украину возглавлял политик, вручную управляемый из Кремля. Особенно громко эта тема зазвучала до аннексии Крыма, и Лавров упомянул об этом, вспомнив идеи Женевского формата весной 2014 года. При этом главный российский дипломат ”забыл” о последовавшей следом эскалации конфликта на Донбассе с участием России.

Призывы к федерализации Украины постоянно звучали на протяжении уже трех лет, при этом Лавров и ему подобные игнорируют выборы в территориальных общинах, финансовую децентрализацию и другие изменения. Их цель очевидна — создать условия для возвращения оккупированных сегодня частей Донбасса в состав Украины таким образом, чтобы они имели возможность влиять на внешнеполитические решения страны и траекторию ее экономического развития. В Москве особо не скрывают, что в интересах России — федерализация Украины, а при благоприятной ситуации — и Молдовы.

Показательно, что Лавров уделил повышенное внимание украинским вопросам перед ожидающейся встречей министров иностранных дел Нормандской четверки. Но это дипломатическое мероприятие вряд ли сможет быть успешным — противоречия между участниками квартета очевидны. Кремль может рассчитывать на определенную лояльность нового шефа немецкой дипломатии Зигмара Габриэля, но и она не приведет к дипломатическому прорыву в урегулировании на Донбассе. Там необходима добрая воля России, которая продолжает упорствовать, доказывая свою непричастность к разжиганию конфликта на востоке Украины.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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