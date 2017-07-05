Эстония не боится председательства в ЕС

В 2004 году, когда Эстония вступила в Европейский союз и НАТО, произошло серьезное изменение в имидже страны.

Я тогда работал в редакции международных новостей газеты ”Postimees” и прекрасно помню, как возрос интерес зарубежных журналистов к Эстонии. Поскольку Эстония являлась членом ЕС и НАТО, многих стало интересовать, как Эстония относится к одной или другой мировой теме. До этого, интерес к Эстонии являлся экзотическим интересом некоторых иностранных журналистом, но после присоединения к ЕС и НАТО, все стало более серьезным.

Теперь, с началом председательства Эстонии в Совете Европейского Союза, интерес к стране повысился еще больше. Конечно понятно, что настоящая ситуация отличается от 2004 года тем, что после председательства ожидается спад интереса, но в течение этих шести месяцев мы должны быть готовы отвечать на самые разные вопросы. Свидетельством этого было, например, пресс-конференция премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и Председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера 30 июня, где помимо прочего задавались вопросы о Кипре и иммиграционном кризисе.

Маленькие страны постоянно вынуждены проявлять себя. Председательство предоставляет для этого возможности по целому ряду направлений.

Во-первых, Эстония сможет закрепить свой образ достоверной страны в ”Старой Европе”. Данное заявление не является пустыми словами, принимая во внимание попытки России показать Эстонию как несостоявшееся государство. Поскольку Россия сама за последние годы нарушала многие правила международной жизни, эта задача является проще, чем раньше.

Во-вторых, все что связано с PR. Один член Европейской Комиссии когда-то сказал, что председательство не является PR-акцией, но невозможно не воспользоваться возможностью ознакомить мир с Эстонией. Кроме того, председательство может приблизить Европейский Союз к нам. Главы ЕС на улицах Таллинна могут изменить воображение о том, что Брюссель находится где-то далеко-далеко.

В-третьих, что наверное является самым важным, причина, почему председательство официально не является PR-акцией. Это — способность Эстонии руководить работой Совета Европейского Союза. Это — способность быть председателем совещаний на разных уровнях и управлять программой так, чтобы важные вопросы выдвинулись вперед и менее важные отодвинулись на задний план. На самом деле, тут не существует конфликта между интересами Эстонии и ЕС — сильный Европейский Союз в интересах Эстонии. Таким образом, Эстония должна в течение председательства сделать все от нее зависимое, чтобы после шести месяцев ЕС был бы сильнее, чем сейчас. Конечно, где-нибудь может взбушеваться какой-нибудь кризис, но мы должны быть готовы. Уже факт, что после референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза, Эстония приняла на себя председательство шесть месяцев раньше времени показывает, что мы не боимся. Также не стоит бояться предстоящих шести месяцев.