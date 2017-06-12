Дополнительные выборы в США

Численность населения планеты постоянно растет. Количество используемой нами энергии сопоставимо с объемом энергии, которая освобождается в ходе радиоактивных процессов, происходящих в ядре Земли, двигающих земную кору. Именно человек несет ответственность за изменения Земли. Наше влияние распространяется на все компоненты экосистемы.

Дональд Трамп, его свита, сторонники и избиратели… вероятно, для их понимания требуется простейший возможный подход. Руководствуясь принципом ”бритвы Оккама”, здесь также может существовать вторая простейшая теория.

В данном случае это теория о том, почему Трамп отозвал Соединенные Штаты из Парижского соглашения.

Во-первых, это было его предвыборное обещание и, конечно же, он пытался найти хорошую возможность вновь показать критикам: смотрите… я снова делаю это, и прямо сейчас!

Этому шагу предшествовал визит Трампа к саудовцам. В страну, которая является крупнейшим экспортером нефти ОПЕК. У саудовцев очень простые потребности. Продавать нефть. В случае, если Соединенные Штаты потеряли бы четверть своей углеродоемкости, саудовцы были бы в очень плохом состоянии.

Тем не менее решение только лишь проблемы саудовцев не очень характерно для меркантильного реалистичного политика: Как и с НАТО, основной аргумент Трампа таков: заплатите свой долг; и к саудовцам вопрос всего лишь один: что и в каком количестве вы у нас купите в обмен на это? Ответ известен: оружие, и довольно много.

Оружие в тех краях — очень ценный товар. Лучше, чем, например, какая-нибудь высокотехнологичная производственная техника, с которой им особо нечего будет делать. Таких обычаев и привычек не существует. А что касается оружия, даже если оно не нужно тебе самому, то вполне может понадобиться кому-то другому. При этом, исходя из характера сертификата конечного пользователя или его отсутствия, иногда цена подержаного товара может быть более высокой, чем на оружие и припасы, опрысканные ингибиторами, придающими металлу специфический ”новый” запах.

Саудовская Аравия тратит на военную оборону девять процентов от ВВП, а армия вместе с резервом насчитывает три четверти миллиона человек. Это в стране с численностью населения чуть более 30 миллионов человек. Производит впечатление.

Очевидно, что при необходимости саудовцы смогут оказать помощь при решении ”различных вопросов”, связанных с Ираном и Сирией, однако это не должно представлять трудностей для администрации Трампа, т.к. политика, основанная на напоминании о долговых обязательствах, является более бесхитростной, чем та, которая подчеркивает этические или общечеловеческие ценности.

Реальная политика, введенная и реализованная Бисмарком, очевидно, была намного более просветительной, чем та, которую практикует Трамп. Действия Трампа как дома, так и по всему миру — это эксперимент, который включает в себя довольно обширные риски и за которым многие наблюдают с огромным интересом. С одного края — академическое сообщество, которые пытается понять характер и влияние подобных политических попыток, а на противоположном краю арены, несомненно, расположились ярые сторонники ”Русского мира”. Им неизменно приходится к месту любой маневр, осуществляемый международным сообществом Трампа по умолчанию или с умеренным, или негромким ворчанием. Надо же брать пример, как провести какой-нибудь трюк, который нарушает нормы международного права.

Пообещав саудовцам купить нефть, Трамп не может продолжать развивать у себя дома возобновляемые источники энергии за счет средств налогоплательщиков. На федеральном уровне это невозможно.

Однако, разумеется, Америка — это, прежде всего, штаты, и, в особенности, в областях, касающихся окружающей среды. Например, Калифорния по многим аспектам, связанным с требованиями в области окружающей среды, имеет более серьезные ограничения, чем Европейский союз. Конечно же, автопроизводители из Детройта радуются тому, что США отступили от соглашения, но до каких пор продлится их ликование? К сожалению, ситуация такова, что в Нидерландах с 2025 года не будет продаваться ни одного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Аналогичное решение может принять любой штат США.

Решение Трампа отступить от климатического соглашения стало толчком для активных действий, направленных против его политики. Как и сообщество избирателей, которое разделилось (за и против Трампа), то же самое может случиться и в экономике. Сегодня Соединенные Штаты Америки являются самым крупным государством, производящим безвредную для окружающей среды технику и оборудование. Мы назовем лишь следующие изобретения: электромобили Tesla, черепица и накопители электричества, которые вырабатывают ток, компания Beyond Meat (при участии Билла Гейтса), производящая ”мясо без мяса” на основе натурального сырья, и т.д. Потребители не могут отозвать Трампа, но они не обязаны жить по правилам черной и коричневой экономики. Тем более, что на рынке достаточно товаров и услуг, производимых с учетом принципов, ориентированных на экологию.

Отказ Трампа от климатического соглашения стал причиной проведения дополнительных выборов в Соединенных Штатах Америки. Бланками для голосования являются доллары, а одним из наиболее громких событий — уход Илона Маска с должности советника Трампа.

Трамп не может влиять на граждан США посредством их свободы выбора. Он не является Кимом в Северной Корее или Путиным в России, которые могут просто запретить экологически разумное поведение ради национальной безопасности. В США невозможен запрет на электромобили или ”мясо без мяса”.

Если даже одна десятая или одна пятая часть потребителей США станет экологически сознательными потребителями (для этого не нужна никакая государственная программа и т.п.), план Трампа сгорит. Таким образом, можно добиться такого же сокращения выбросов углерода, который был зафиксирован в Парижском соглашении, просто посредством того выбора, который сознательно делают потребители.

Что на это скажут саудовцы?

Will see…

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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