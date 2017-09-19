Афганистан в 2017 году: свет в конце тоннеля?

Решение президента Дональда Трампа от 21 августа 2017 г. об отправке неуточненного числа дополнительных сил со стороны США в Афганистан для оказания помощи и обучения афганских национальных сил безопасности и расширения антитеррористических операций в стране знаменует еще одну попытку стабилизировать Афганистан, по крайней мере, в достаточной степени, чтобы позволить западной коалиции вывести свои силы из страны.

Общественность предполагает, что численность новых сил США, дислоцированных в Афганистане, составит ок. 4 000 солдат. Если так, это будет значить, что в Афганистане в рамках операции ”Решительная поддержка” под руководством НАТО будет дислоцировано 19 500 солдат из 39 разных стран, и 12 400 человек из этого числа будут из США. Эти цифры не включают в себя относительно небольшое количество сил специального назначения, которых некоторые страны размещают в Афганистане для обучения своих афганских коллег и проведения совместных операций против Талибана.

Решение президента Трампа прямо противоречит взглядам г-на Трампа на Афганистан, которых он придерживался, пока был кандидатом на президентский пост. В те дни он писал в Twitter: ”Афганистан — это абсолютная трата времени. Пора вернуться домой!” Теперь же, помимо дополнительных сил, которые он планирует отправить, президент отказывается указать какие-либо временные рамки вывода американских войск. Конечной целью плана президента является попытка привести Талибан за стол переговоров и найти политическое решение войны в Афганистане. Именно с учетом этой цели новая стратегия США угрожает прекратить оказание помощи со стороны США Пакистану, а также просит Индию поддержать Соединенные Штаты в области экономической поддержки и развития Афганистана.

В этом году ситуация с безопасностью в Афганистане еще более усугубилась. Отчет Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) по итогам полугодия относительно жертв среди гражданского населения, опубликованный 17 июля, говорит о ”рекордно высоком” уровне потерь за первые шесть месяцев 2017 года, при этом в Кабуле ситуация по-прежнему остается самой напряженной.

Согласно отчету UNAMA, в течение первых шести месяцев 2017 года в Афганистане было убито 1662 гражданских лиц и еще 3581 человек было ранено. Правда, общее число жертв среди гражданского населения немного уменьшилось по сравнению с прошлым годом, в общей сложности на 24 человека, однако общий итог, по сравнению с показателями за прошлые годы, по-прежнему остается на рекордно высоком уровне.

Судя по всему, целью смертоносных атак часто становились женщины и дети. Согласно UNAMA, применение самодельных взрывных устройств с нажимной крышкой и воздушные операции в регионах с гражданским населением значительно способствовали росту числа жертв среди женщин и детей. Еще одним фактором, который уносит жизни, стал рост числа нападений смертников и комплексных атак, осуществляемых ”антиправительственными элементами”, которые включают в себя Талибан (под руководством нового лидера Хайбатулла Ахундзада), Вилаят Хорасан и некоторые элементы ИГИЛ/ДАИШ.

Одной из тенденций, о которой говорится в отчете UNAMA, является сокращение числа жертв в результате наземных столкновений между проправительственными силами и антиправительственными элементами. И все же беспорядочное применение самодельных взрывных устройств в регионах с гражданским населением стало причиной 40 процентов от общего числа жертв за первые шесть месяцев 2017 года. Самая смертельная атака за этот период состоялась 31 мая в Кабуле, когда автомобильная бомба убила по меньшей мере 92 гражданских лица, и еще около 500 получили ранения.

В общей сложности 26 500 гражданских лиц были убиты в Афганистане, и 49 000 человек получили ранения с тех пор, как миссия UNAMA начала систематически документировать число жертв в 2009 году.

Новый план США ставит своей целью воспрепятствовать движению Талибана на пути к военной победе. По приблизительным подсчетам Талибан контролирует ок. 40 процентов Афганистана и становится все сильнее. Также звучат тревожные сигналы, подтверждающие рост присутствия ИГИЛ в Афганистане. Все это заставляет волноваться такие страны, как Кыргызстан, которые обращаются к России за поддержкой. Например, в июне президент Атамбаев призвал к созданию новой российской военной базы для защиты Кыргызстана от террористической угрозы.

Многочисленные трудности, связанные с Афганистаном, поистине грандиозны: гражданский конфликт, межнациональная рознь, практически полный распад государства и массивное иностранное вмешательство превращают эту страну в замкнутый круг, который не позволяет наладить мир и сформировать эффективное правительство — неотъемлемые компоненты разрешения любого конфликта.

Первым шагом к стабильности и безопасности в Афганистане стало бы соглашение между Пакистаном, Ираном, Индией, Китаем и Россией о невмешательстве в Афганистан при поддержке мер военного сдерживания со стороны США / НАТО. В этих целях дополнительные американские военные силы действительно могут оказаться полезными. Однако до тех пор, пока каждая из внешних сил имеет в Афганистане любимое доверенное лицо, о реальной надежде на серьезное мирное урегулирование конфликта речь не идет. Второй шаг мог бы быть политическим. Основной сложной задачей является вовлечение хотя бы наиболее умеренных элементов Талибана в заслуживающий доверия процесс налаживания мира.

Эти два шага крайне необходимы, чтобы была хоть какая-то надежда на мирное разрешение конфликта, который разрывает Афганистан вот уже почти 40 лет. Если эти шаги не будут предприняты, конфликт в Афганистане продолжится, и гражданское население по-прежнему будет погибать в перекрестном огне.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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