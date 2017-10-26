Возраст не порок – актуально и на рынке труда!

Согласно результатам исследования, проведенного агентством по брэндингу работодателей Instar EBC в сотрудничестве с порталом CV-Online Estonia, 73% процента респондентов в момент поиска новой работы работали на старой. Процесс трудоустройства впоследствии начали всего 15% из них. Факторов, из-за которых люди не делают решающий шаг, довольно много. Одним из препятствий можно считать возраст, который, учитывая ориентированность многих предприятий на найм молодых специалистов, может внушать соискателю страх. При устройстве на работу требуется опыт, но большой опыт работы может указать работодателю на возраст соискателя, а потому выбор часто падает на молодого работника, которому опыта не хватает. С другой стороны, потенциального соискателя зачастую сдерживают не условия вакансии, а собственные страхи. Исходя из вышесказанного, возраста боятся не только соискатели, но и работодатели.

Всего 15% из 73% людей, искавших работу, предприняли решающий шаг и после поисков работы действительно начали процесс трудоустройства.

Говорят, что возраст не порок. Иногда 20-летний человек может ощущать усталость и скуку, а пожилой – радоваться жизни, иметь амбиции и мотивацию. Для работодателя самым важным должно быть то, чтобы работу выполняли правильные люди.

Соискателю: 5 шагов, которые помогут избавиться от психологических ограничений при поиске работы или справиться с новыми задачами.

15 июня в ходе передачи #töövahetusraadio с порталом CV-Online своими мыслями поделился лектор Высшей школы предпринимательства Mainor, автор книги «Пугающая возможность свободы», предприниматель и автор существующего уже четыре года мотивационного блога Элари Тамм:

Сделайте первый шаг – мотивация растет в ходе деятельности. Начало никогда не бывает идеальным, а потому важнее всего решиться выйти из зоны комфорта. Осознайте, что все мы люди. Людям свойственны неудачи, и мы с большой вероятностью не сможем окончательно уберечь себя от ошибок. Этого и не нужно делать, нужно принять их. Начните с того, что для вас важно. Расставьте приоритеты, работайте во имя целей, которые действительно важны для вас, и вкладывайте энергию именно в эту работу. Делайте то, чем вы «горите» – работу, для которой вы созданы. Загляните в «закулисье» вашей деятельности. Проанализируйте ваши нынешние действия и привычки. При необходимости скорректируйте внутренний диалог. Перестаньте сравнивать себя с другими. Смотрите на вещи шире и попробуйте себя в роли ученика, даже если вы уже немолоды. Саморазвитие доступно всем. При этом важно помнить, что у каждого любителя за плечами много ошибок и падений, за которым следовал подъем.

Работодателю: 5 шагов, которые помогут избавиться от психологических ограничений при найме сотрудников старшего возраста.

Мы спросили у председателя Института открытого общества Эстонии Ирис Петтай, какие пять шагов, по ее мнению, должен сделать работодатель: