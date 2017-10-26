В поиске подходящего работника: шесть принципов успешного найма через базу данных

Ни для кого не секрет и не новость, что для продуктивного найма необходимо приложить больше усилий, чем просто разместить красиво оформленное объявление о работе.

По итогам исследования, проведенного в марте 2017 года на портале CV-Online, в течение предыдущих 30 дней активно поиском работы занималось 43% работоспособного населения, лишь пятая часть из которых дошла до непосредственного выставления своей кандидатуры. Все чаще люди ищут новую, более развивающую работу в погоне за более высокой зарплатой, а также жаждут новых вызовов. В силах работодателя идти в ногу с вышеназванными трендами и отталкиваться от них при конструировании своего процесса найма как наиболее продуктивного. Есть множество инструментов для успешного найма; их умелое использование – своего рода мастерство.

Одним из орудий труда успешного найма является поиск через базу данных, который представляет собой мощный инструмент в том случае, если фирма желает найти кандидата в конкретной области или организации. Поиск в базе данных – это полезное решение именно тогда, когда вы хотите найти кандидатов, четко соответствующих критериям вашей фирмы. Путем такого поиска в базе данных агентство по работе с персоналом поможет фирме выйти на нужных людей, в данный момент неактивных на рынке труда, но открытых для прямых предложений. Управляющая наймом CV-Online Марис Мартин делится с работодателем шестью принципами успешного найма путем поиска в базе данных.

1. Продумайте все критерии, которым мог бы соответствовать ваш будущий сотрудник. Его ход образования, опыт работы, расположение желаемого места работы и другие условия. Так вы уменьшите количество неподходящих кандидатов. Если с учетом вышеназванных критериев количество людей все же оказалось большим, попробуйте ввести какой-либо критерий, который вам не так важен, но все же придется кстати.

2. Смело используйте поиск по ключевому слову. В качестве ключевых слов можно вводить как названия фирм с подходящим рабочим фоном, так и ключевые слова сферы деятельности вашего предприятия, а также названия изделий/товаров и другие слова.

3. Если итог поиска после установки критериев, наоборот, близок к нулю, попробуйте подойти к делу творчески и смелее расширьте поиск. Попробуйте использовать критерий места нахождения и всего несколько ключевых слов, с помощью которых вы смогли бы найти подходящих кандидатов.

4. Продумайте фон хороших работников своего предприятия. Проанализируйте и раскройте фон своих лучших сотрудников (пройденный образовательный путь, опыт работы и др.). Так вы найдете нужные ключевые слова, которые помогут вам выйти на подходящих кандидатов.

5. Когда результат поиска в базе данных готов, смело звоните тем кандидатам, чьи CV являются открытыми. Помните: если вы не позвоните хорошему кандидату, это сделает кто-то другой!

6. Если вы хотите мотивировать человека стать кандидатом путем электронного письма, делайте это умело – пусть ваше предложение звучит позитивно и отличается от других. Считайтесь с тем, что кандидат, вероятно, получит и другие похожие письма. Поэтому подумайте, что бы заставило вас самих ответить на данное предложение о работе; как показаться кандидату активным.

Еще один совет Марис Мартин звучит так: «Если вы получаете отказы или кто-либо из кандидатов не отвечает, не отчаивайтесь. Попробуйте попросить обратной связи у тех, кто ответил, и в следующем письме, разговоре или объявлении о работе вы сможете что-то изменить и дополнить, чтобы стать в процессе найма более успешным».