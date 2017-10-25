Степень магистра можно получить, не прерывая основной работы

Для члена правления производства энергии Enefit (бывшие электростанции и заводы масел Eesti Energia в Нарве) Яануса Раттура этот год стал особенным. А именно: в начале года Яанус стал управляющим имуществом производства энергии, отметил 40-й день рождения, а также окончил учебу в магистратуре и успешно защитил диплом. Мы спросили у Яануса, как проходил учебный процесс в магистратуре.

Яанус окончил Таллиннский технический университет в 2001 году по специальности теплотехника. В этом же ВУЗе и сфере он продолжил учебу в магистратуре в 2013 году.

«В это время я занимался запуском и установкой Enefit280 и почувствовал желание пополнить свои знания. Моя дипломная работа была напрямую связана с этим заводом, поэтому мне удалось успешно объединить работу и учебу», – рассказывает Яанус. «В дипломной работе я разбирал тему работ очага кипящего слоя. Одним из проблемных моментов запуска и установки Enefit280 была очажная работа и ее способность подготовить тепловой носитель к процессу полукоксования. Эту проблему я и разбирал в своей дипломной работе. Обозначил рабочий режим очага, вычислил циркуляцию золы в процессе, разъяснил недостатки, предложил решения и сделал проверочный расчет».

Речь идет не об обычном теоретическом исследовании. Прошлым летом в ходе работ по обслуживанию Enefit280 часть предложенных в магистерской работе решений была принята во внимание. Данная тема также вызвала бурный интерес и в университете – технология кипящего слоя в сланцевой промышленности Эстонии еще детально не изучена.

«Мы используем технологию кипящего слоя, но ее разработка и конструирование устройств обжига входят в зону знаний проектировщиков, которые не очень-то хотят ими делиться. На самом деле мы используем это устройство эмпирически, т.е. наша методика базируется на опыте, связанном с различными технологическими процессами и топливом. Именно поэтому в своей работе я рассматривал разные методики теоретических расчетов и их практическое использование», – говорит Яанус.

На примере Яануса можно убедиться в том, что после получения высшего образования знания полезно применять в работе, после чего можно снова пойти учиться – так освоенное будет не только теорией, но и станет надежным и проверенным рабочим инструментом.

«Если сравнивать меня со студентами, которые учились по системе 3+2, то их дипломные работы были теоретическими и трудно применимыми в реальной жизни. Мой опыт работы позволил взять узкую сферу исследования, но очень практичную и интересную тему, которая, вероятно, найдет для себя реальное применение», – говорит Яанус.

Конечно, совмещать учебу и работу нелегко. Степень магистра теплотехники была получена в рамках дневного обучения, что заставило планировать время далеко наперед, использовать все предлагаемые работодателем опорные возможности и, конечно, выполнять много самостоятельной работы. Но все же Яанус рекомендует всем, кто хочет серьезно развиваться дальше, взвесить возможность получить образование наряду с работой. Магистратура также дает шанс пойти учиться дальше в докторантуру – тогда, когда для этого наступит подходящее время и будет достаточно мотивации.