Пяэрн Брауэр: от приложения ожидают простых и логичных вещей

На конференции Mobile first! руководитель сферы э-каналов Eesti Energia Пяэрн Брауэр рассказал, что вещи, предназначенные для использования внутри дома, не обязательно могут совпадать с ожиданиями клиента, и самое лучшее приложение в мире рождается в сотрудничестве с пользователями.

Брауэр рассказал об опыте Eesti Energia, что все их э-каналы относятся к сфере информационных технологий. При разработке мобильных приложений наибольшим вызовом является управление на основе данных, и в настоящее время подготавливается платформа для выхода на новые рынки.

Крупными э-каналами являются Energia.ee и Elekrilevi.ee. «У нас есть также приложение Eesti Energia, которое было признано лучшим приложением в мире. Мы смогли пожать руку шейху, и действительно оно самое лучшее в мире», – выразил свой восторг Брауэр.

В отношении Eesti Energia нельзя сказать, что более половины пользователей заходят на сайт с мобильного телефона. У Energia.ee мобильные сессии составляют 15%, и в Energia.ee вместе с приложением этот показатель достигает 45%. В то же время, по словам Брауэра, пользователь приложения в пять раз активнее интернет-пользователя.

На центральном месте – история потребления

По словам руководителя сферы э-каналов, к приложению относятся как к функции, поддерживающей основной бизнес, у которой центральное место занимает история потребления. Данная функция позволяет выполнять дистанционное считывание – это означает, что даже если заходить в приложение один раз в месяц, вся информация будет в системе и самому не нужно ничего делать.

«Если у приложения центральное место занимает история потребления, то нашим клиентам она помогает следить за своим потреблением, при этом даются важные рекомендации, в какой период времени стоит потреблять электричество, а в какой лучше будет сэкономить. Также приводятся для сравнения завтрашние цены», – пояснил Брауэр.

«В приложении не нужно заключать договор, оно просто является местом просмотра информации, мы и не планируем связывать его договором», – добавил он.

Поклонники принесли извинения, что открывали приложение только раз в неделю

Чтобы выявить у приложения положительные стороны и ошибки и при необходимости добавить ему популярности, в сотрудничестве с фирмой Emor было решено провести исследование фокусной группы. «Фирма Emor помогла нам подобрать людей, и мы сидели за стеклом и слушали, что они говорят о нашем приложении».

Выяснилось, что у приложения есть настолько преданные фанаты, которые даже приносили свои извинения, что у них не было времени чаще одного раза в неделю открывать его. Было также интересно узнать, что можно контролировать с помощью приложения и о чем у самого предприятия не было представления.

«Но в основном от приложения ожидают простых и логичных вещей, например, отображения более продолжительной истории потребления или сравнения разных периодов», – резюмировал Брауэр ожидания пользователей.