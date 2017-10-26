Образ мыслей важнее знаний

В июне Нарвский филиал Ида-Вирумааского центра профессионального образования окончили десять молодых сотрудников службы котельного и турбинного оборудования предприятия Enefit Energiatootmine (бывшие нарвские электростанции и нефтяные заводы предприятия Eesti Energia), которые получили профессию оператора теплового оборудования. Лекции в области техники молодым специалистам читал руководитель той же самой службы Александр Мошников. Для него подготовка молодого поколения работников является делом чести.

Александр много делает и много успевает. Он руководит важной службой и знает котельное и турбинное оборудование буквально как свои пять пальцев. Кроме того, Александр проводит курсы повышения квалификации на предприятии, делится информацией и занимается обучением сотрудников.

С работы на учебу, с учебы на работу

В минувшем году ряды работников службы котельного и турбинного оборудования электростанции Eesti Elektrijaam пополнились десятью новыми сотрудниками, для обучения которых в Нарвском филиале была создана программа подготовки оператора теплового оборудования на рабочем месте. Центр профессионального образования открыл группу обучения на рабочем месте, чтобы молодые работники могли быстро освоить работу на электростанции и за как можно более короткое время научились обслуживать теплоэнергетическое оборудование. Чтобы достичь этих целей, нужно было овладеть практическими умениями на рабочем месте, изучить устройство и принципы работы тепломеханического оборудования, освоить теоретические основы теплотехники и гидрогазовой динамики, понять теорию горения топлива и многое другое.

Обучение на рабочем месте позволяет эффективно сочетать теорию с практикой. Это хорошая стартовая платформа в мире энергетики, которая в дальнейшем даст возможность построить успешную карьеру. Учебная работа длилась с октября прошлого по июнь нынешнего года. В течение этого времени нужно было изучить энергетическое оборудование, ознакомиться с производственными инструкциями и технологическими схемами, выполнять рабочие задания, ходить на лекции, делать домашние задания, готовиться к контрольным и тестам. Особенно трудно это было для семейных людей.

«Сам по себе тот факт, что молодые люди выдержали такую нагрузку и прошли огонь, воду и медные трубы, подтверждает, что они серьезно относятся к саморазвитию», – рассказал Александр. Он также добавил: «Разработанная учебная программа включала в себя как общеобразовательные, так и технические предметы. На теплоэнергетику в ней отводилось 300 лекционных часов, а на практику на рабочем месте – еще 330 часов. Лекции по специальным предметам проводились по выходным. Практическое обучение молодых работников проходило на электростанции, где старшие смены играли роль технических инструкторов и наставников».

У Александра, который вел лекции, тоже случались недели без единого выходного. «Я читал лекции по четырем предметам: давал начала теплотехники, объяснял гидрогазовую динамику и вводил молодых людей в курс управления котельным и турбинным оборудованием. Для меня очень важно, чтобы теория шла в ногу с практикой. Я собрал воедино накопленный в течение многих лет багаж знаний и постарался передать его ученикам в максимально практическом ключе. Задача руководителя – привить ученикам такой интерес к нашей специальности, чтобы у них возникла внутренняя потребность узнать еще больше, углубиться в предмет, встать на путь саморазвития – только так рождается настоящий энергетик.

Нынешнее поколение, выросшее на цифровых технологиях, не удовлетворяет сухая зубрежка, они ждут интерактивного обучения. Все это заставляет меня самого искать новые знания, работать с технической литературой и находить визуальный материал. Я составляю презентации, нахожу обучающие видео, перенимаю лучшие примеры из мировой энергетики. Все эти материалы я как можно чаще использую в лекциях», – пояснил Александр.

По поводу структуры лекций Александр сказал, что в работе с учениками старается задействовать все каналы восприятия информации: «Важно переключать внимание. Например, от устного изложения материала переходить к конспектированию, затем смотреть видео, обсуждать, рассказывать интересные случаи из рабочей жизни, выполнять самостоятельную работу, проходить тесты, отвечать на вопросы, касающиеся эксплуатации оборудования, анализировать типовые ошибки персонала».

Кстати, Александр всегда готов поделиться накопленными материалами. Все работники службы могут ознакомиться с ними в папке службы котельного и турбинного оборудования.

Специалистом можно стать и дома

По мнению Александра, обучение на рабочем месте всесторонне себя оправдывает, и это неоднократно подтверждалось – группа 2016/2017 учебного года стала уже третьей, в обучении которой Александру удалось принять участие.

«Если овладевать профессией на предприятии, то подготовка машиниста-обходчика рабочего места первой ступени службы котельного и турбинного оборудования, то есть, вспомогательных устройств котельной занимает от одного до полутора месяцев. Машинист-обходчик второй ступени, то есть, основных устройств котельной может освоить эту профессию за период до трех месяцев», – сказал Александр. «Однако в центре профессионального образования наши работники получают среднее образование, которое дает им возможность работать машинистами-обходчиками турбин, а в дальнейшем и машинистами энергоблока. Для активных и сметливых открыто еще больше дверей. Я считаю, что, на самом деле, неважно, где или кем работают мои ученики. Важно то, как и насколько профессионально они работают, и насколько им можно доверить управление сложным энергетическим оборудованием».

Важен также тот факт, что молодые люди получили возможность учиться и работать неподалеку от дома. «Зачастую молодежь, которая уезжает в большой город учиться в университете, уже не возвращается домой. Это суровая реальность наших дней. Здесь остаются или сюда возвращаются в основном энергетики во втором или третьем поколении, чьи корни глубоко вросли в землю Ида-Вирумаа. Я очень рад, что мы продолжили традицию энергетиков Нарвы и выучили группу специалистов в нашем уезде», – признается начальник службы котельного и турбинного оборудования.

Сами за себя говорят и результаты выпускного экзамена, который ученики в основном сдали на отлично. Таким образом, молодые специалисты с честью заслужили звание теплоэнергетиков. «Разумеется, мальчиков дисциплинировало и то, что на рабочем месте их руководителями были старшие смены, а в центре профессионального образования я был дополнительным стимулом, который мотивировал их ходить на лекции и показывать себя с хорошей стороны», – смеется Александр. Заслуживает упоминания и то, что часть молодых людей одновременно учились в университете, а у некоторых из них уже имеется диплом Таллиннского технического университета. «Стоит упомянуть, что за время учебной работы у нас сложились очень хорошие и доверительные отношения, у молодых коллег появилась внутренняя мотивация, подталкивающая их к саморазвитию и дополнительному обучению», – добавил Александр.

В конце концов нужно отдать руль молодым

На вопрос, насколько сложно или просто одновременно руководить службой и заниматься преподаванием, Александр ответил, что все относительно. «Я просто чувствую потребность заниматься тем, чем занимаюсь. Для бесперебойной работы нашей службы нужны знатоки своего дела. Конечно, за год невозможно изучить все тонкости и стать профессионалом. Я делаю все возможное, чтобы у молодежи появился широкий интерес к профессии, чтобы они захотели развиваться дальше и делать великие дела. Возможно, это прозвучит слишком пафосно, но я считаю, что моя миссия и состоит в передаче знаний молодому поколению, чтобы не возникало дефицита специалистов. Моя роль как человека состоит в том, чтобы вдохновлять и поддерживать молодежь, быть ей примером. Если сравнить наше предприятие с лодкой, то сейчас руль находится в руках опытных работников. Но в один прекрасный момент его придется передать молодому поколению», – многозначительно сказал Александр.