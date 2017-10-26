Новая эпоха на рабочем фронте: кто кого нанимает?

Говорят, что простое черно-белое объявление о работе в формате А4 устарело, и его уже недостаточно для поиска хороших, компетентных сотрудников. Самая важная вербовочная игра и конкуренция на рынке труда происходят совсем не в объявлениях, а в совершенно другой среде, – пишет управляющая персоналом Columbus Eesti Кристи Леппик.

Эта игра начинается еще до выставления объявления о работе, и, в лучшем случае, никогда не заканчивается. Игру эту ведут не крупные предприятия и не фирмы по работе с персоналом. Ее ведут настоящие работники каждой из фирм, ведь значимо именно их слово. Почему? А во что ты больше поверишь – в красивую речь потенциального работодателя на рабочем интервью или в рассказ знакомого за обедом о том, как здорово работать в его фирме?

Разумеется, важно и сказанное на собеседовании, а также профпригодность человека для данной работы и еще многое другое, но, в итоге, кто кого нанимает? Работодатель берет на работу кандидата или же наоборот – кандидат выбирает себе работодателя?

Наём на работу – это двусторонний путь

На сегодняшний день мы пришли к тому, что вербовка на работу – это двусторонний путь. Работодатель больше не может сидеть нога на ногу и, так сказать, бросаться работниками направо и налево, зная, что если один не подойдет, то второй (такой же достойный) уже ждет за воротами. Нет! Работодателю необходимо прикладывать все больше усилий для того, чтобы показаться работнику как можно более привлекательным и надежным. В чем заключается эта привлекательность? В ярком офисе со всеми удобствами, столом для пинг-понга и днем домашнего любимца, т.е. в мягких и очень мягких ценностях; или же дело в чем-то ином, которое кроется гораздо глубже?

Конечно, удобный офис и все к нему причитающееся – это тоже важно. Однако в первую очередь стоит обратить внимание на удобство и эффективность выполнения работы. Важно, чтобы человек не просто ходил на работу, но и работал. А то, как лучше всего работать, знают, как было сказано выше, именно настоящие работники предприятия. Если они довольны, то вероятность того, что они порекомендуют свою фирму как хорошего работодателя, гораздо выше. Потенциально, самые лучшие будущие работники – это те люди, кого порекомендовали настоящие коллеги.

Суть важнее внешнего вида

Если положительные отзывы о фирме распространяются в кругу людей, которым кандидат доверяет, то никакая мишура не имеет значения, так же, как и объявление о работе. Важна суть. Коллега может дать кандидату очень честное и четкое представление о том, как в фирме построено управление: идет ли речь о горизонтальном или иерархическом стиле управления; какие в фирме средства для выполнения работы; используется ли больше дигитальных решений или же мануальной работы – цифры, расписание работы и подсчет товара вбиваются в Excel или все пишут на бумаге?

Важно, чтобы работники ощущали важность и ценность своей работы в фирме; чтобы текущая среда предприятия создавала единое, целостное и хорошее чувство работы рука об руку, от которого инновационные идеи рождаются быстрее, а работа приносит радость. Давайте будем прислушиваться к своим коллегам, нанимая в фирму лучших новых работников!