Нашему предприятию требуется новый работник... попробуем его найти без обычного объявления о вакансии?

8 альтернатив традиционным объявлениям о вакансиях

для привлечения настоящих талантов

Есть такая поговорка: «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Продуманный и контролируемый риск при вербовке персонала наделяет предприятие преимуществом перед конкурентами, привлекая особое внимание соискателей. В сфере поиска талантов сегодня наблюдается серьезная конкуренция. Для создания успешного процесса вербовки нужно уметь выделяться и учесть ряд важных аспектов.

Первый вопрос сочиняющему объявление о вакансии работодателю: кто именно требуется?

Разумеется, проще всего ответить на этот вопрос, описав вакантную должность. Но давайте заглянем глубже. В каком человеке на этой должности нуждается предприятие? Как определить ту целевую группу, из которой должен появиться подходящий соискатель? Какими удобными каналами общения он пользуется? Чтобы лучше понять оптимальные способы визуализации своего объявления о вакансии и передачи желаемого посыла, есть смысл разработать профиль личности среднестатистического соискателя. Под личностью здесь имеется в виду совокупность нужных предприятию личностных качеств работника на данной должности – его умений, характера, знаний, возраста, опыта и образования. Следует также попытаться представить его типичные хобби и семейный статус, даже дать ему имя для удобства работы с профилем. В противном случае целевой группой будет все население Эстонии, то есть по сути дела никто. Визуализация и посыл такого обобщенного объявления о вакансии останутся незамеченными действительно подходящими соискателями.

Поняв, какой человек требуется, и создав его виртуальную личность, нужно продумать формат объявления о вакансии. Уже существует немало интересных вариантов и нельзя исключить того, что в будущем традиционные объявления о вакансиях перестанут быть популярными.

Ознакомьтесь с 8 нижеперечисленными альтернативами обычным объявлениям о вакансии для привлечения настоящих талантов:

Объявление-картинка или фотография – посыл становится понятным уже при взгляде на изображение. Лучше всего использовать собственный снимок или результат проведенной профессиональным фотографом сессии, а не заготовку из фотобанка, которая может оказаться приобретенной и конкурентами. Текстовое объявление – акцентируется текстовое, вербальное содержание. Визуальный элемент отличается чистотой и традиционностью подхода. Важна незамысловатость такого объявления – не перестарайтесь с длиной текста. Занимающаяся оформлением объявлений о вакансиях графический дизайнер Анн Вайда советует ограничить текст объявления 1300 – 1700 знаками. Onepager – такой формат становится все более популярным как для объявлений о вакансиях, так и для резюме соискателей. Это англоязычное слово означает, что представлена только необходимая информация, и она сконцентрирована на одной странице. Визуально чуть забавное содержание поделено на четкие части заголовками или рамками. Видео – объявление о вакансии в форме видеоклипа, несомненно, привлечет особое внимание. Соответственно, соискателю можно предложить вместо отправки обычного мотивационного письма снять собственный ответный клип с ответами на вопросы, озвученные в видео предприятия. При этом в Эстонии уже существует удобное видеорешение для работодателей и соискателей – Videolind. Да, видеовербовка не подойдет каждой целевой группе и поэтому следует в первую очередь определить целевую группу и личность типичного соискателя, например: готов ли обыкновенный бухгалтер записать собственную видеопрезентацию или лучше все-таки получить от него письмо? Игра – отличная возможность сделать процесс замещения вакантной должности одновременно увлекательным и достаточно сложным. Например, если ИТ-фирма хочет нанять еще одного программиста, то почему бы не опубликовать объявление о вакансии в закодированном виде, с расшифровкой которого справятся лишь опытные программисты? В игру можно включить возможность видеовербовки по ссылке в объявлении. Предмет – окружающие нас в быту вещи могут передавать информацию о вакансиях. Например, нуждающееся в новых официантах уличное кафе может разместить объявление прямо на своих бумажных стаканчиках. Событие – почему бы не совместить приятное с полезным: провести интересное мероприятия как для персонала, так и для потенциальных работников. Можно устроить утренник с блинами или ознакомительную вечеринку. Дни открытых дверей уже распространены во многих сферах, так что вряд ли придется начинать с нуля. Участники такого мероприятия смогут пообщаться напрямую с представителями предприятия и ощутить его атмосферу, по возможности заглянув в рабочие помещения. Всегда можно придумать и сочетание вышеперечисленных вариантов. Например, можно начать с размещения объявления-картинки на портале вакансий с предложением присылать свои видеопрезентации.

Так радиостанция искала менеджера по продажам. Источник: LinkedIn, Paul Petrone.

Создав действительно оригинальное и запоминающееся объявление о вакансии, предприятие может привлечь к себе и внимание широкой общественности – люди начнут делиться интересным объявлением через социальные сети. Такого массового внимания совсем не нужно бояться. При этом старайтесь не заимствовать изображения из бесплатных фотобанков. Также нужно следить за действиями конкурентов. Избегайте похожих на чужие девизов, призывов, картинок и прочих элементов дизайна в своих объявлениях о вакансии – ради обеспечения оригинальности всегда старайтесь опережать конкурентов на один шаг.

Чем же привлекать соискателей в объявлениях о вакансии? Вот результаты проведенных CV-Online этой весной блиц-опросов: 46% респондентов отметили, что искали новую работу в течение весны, но только 15% выставили свои кандидатуры. Так что же должно привлекать внимание в объявлении о вакансии – побуждать принять участие в конкурсе?

Зарплата – самый важный и наиболее часто упоминаемый компонент объявления о вакансии. Человек желает узнать сразу, не задавая дополнительных вопросов, сколько именно предприятие будет ему платить за указанную работу. Лишь узнав точную цифру и сочтя ее подходящей, человек начнет тратить свое время, энергию и нервы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности. Конкретность – не надо раздувать объявление чрезмерно подробными описаниями трудовых обязанностей и требований к соискателю. Достаточно указать ключевые, приоритетные требования. Простота и конкретность – залог удачного объявления о вакансии. Местонахождение – прочитав объявление, человек уже должен точно знать, где расположено это место работы. Таким образом человек может сразу решить, подходит ему эта вакансия или нет, ведь иначе возникнет ситуация, когда некоторые соискатели невольно участвуют в конкурсе на замещение вакантной должности слишком далеко от дома.

Результаты опросов свидетельствуют, что следующие аспекты объявлений о вакансии тоже важны: описание работы (ее суть), рабочее время, название должности, информация о предприятии и т.д.

Не позволяйте опасениям остановить вас! Керсти Ваннас из агентства по брендингу работодателей Instar советует работодателям извлекать пользу даже из неудач, рассматривая их в положительном ключе. Для успешного выделения на фоне конкурентов работодатель должен выйти из своей зоны комфорта. И в самом деле: «Кто не рискует, тот не пьет шампанского!».