Мобильное приложение помогает держать потребление электричества под контролем

Примерно 15 000 человек ежемесячно наблюдают за своим потреблением электроэнергии через мобильное приложение Eesti Energia. Оно позволяет следить и управлять своим потреблением энергии по часам. За два года приложение Eesti Energia было скачано более 50 000 раз.

По словам руководителя продаж энергии Eesti Energia Карлы Аган, мобильное приложение – важный шаг к «умному дому», который, наряду с дистанционно считываемым электросчетчиком, помогает понять, сколько и в какое время дня тратится энергии. «Для многих людей смартфон и мобильные приложения – часть повседневной жизни. Приложение Eesti Energia дает информацию о ценах на электричество и объемах потребления. Благодаря этому планирование затрат электроэнергии и снижение суммы счета за электричество становятся проще. Количество пользователей приложения быстро выросло, и к настоящему моменту уже 15 000 клиентов Eesti Energia следят за своими домашними затратами на электричество с помощью нашего приложения», – рассказала Аган.

В приложении Eesti Energia можно с почасовой точностью просмотреть затраченную энергию. Например, топя баню прошлым вечером, можно впоследствии оценить, насколько за счет работы электрической каменки выросла потребность в энергии для домохозяйства. Отображаемые в приложении биржевые цены на электричество следующего дня помогают пользователям менять свои привычки, например, запускать бытовую технику тогда, когда цена на энергию наиболее выгодна.

Опрос пользователей мобильного приложения Eesti Energia показал, что приложением пользуются не только в целях экономии. «Электричество не бесплатно – приложение призывает к поиску возможностей экономии энергии. Например, при покупке новой домашней техники сделать выбор в пользу более экономичной модели и заменить старые источники света на LED-осветители. Мобильное приложение Eesti Energia предназначено не только для молодых любителей технологий. Статистика показывает, что его пользователи – представители разных возрастных групп. Думаю, что в будущие годы сознательность потребителей еще более усилится, и их привычки изменятся в пользу более экономных», – сказала Аган.

По оценке пользователей, при слежении за тратами и ценами на электричество возникает своего рода азарт, который провоцирует, в свою очередь, планирование потребления. Чем больше семья и жилье, тем более ощутимы результаты экономного образа мышления.