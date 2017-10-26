Истории успеха предприятий держатся на людях

Несмотря на то, что предприятия – это во многом бизнес-идеи и бизнес-риски, сложные договоры, подробные бюджеты, финансовые системы и множество других специфических для предприятия действий, центральное место на каждом предприятии занимают люди со своей жизнью, своими убеждениями и надеждами. Успех предприятия зависит от руководителя как человека, а также от того, каким образом каждый работник как личность вносит свой вклад в предприятие, может и желает сотрудничать с другими. Поэтому на предприятии нужно взвесить принципы найма на работу, установить их как можно раньше и в понятной для всех форме – как мое предприятие обогащает жизни людей?

Связи между отбором людей, сознательным руководством и коммерческим успехом можно найти на каждом этапе и в каждом процессе предпринимательства. Руководитель предприятия – это личность, которая приносит с собой свои нравы, убеждения, заботы и радости. Каждый работник, помогающий вывести услугу или продукт предприятия на рынок, – это человек со своими личными желаниями, потребностями и надеждами на будущее. Все клиенты и партнеры – тоже люди. Почему это так важно осознавать? Консультанты по найму CV-Online еженедельно сталкиваются с десятками касающихся найма вызовов, чтобы отобрать из большого числа людей нужные для предприятия рабочие руки и головы, которые работали бы увлеченно и с отдачей. И они заметили, что люди все больше решают в пользу тех предприятий, где культура труда и общения учитывает потребности людей и где проявляют гибкость в отношении возможностей работы.

На каком предприятии я сам хотел бы работать?

Работа предприятий, их товар, услуги, процессы продажи и производства очень различаются, и обобщения здесь делать почти невозможно. В то же время для всех без исключения предприятий действует одно золотое правило – у их работников по утрам должно быть большое желание встать с кровати, выйти из дома и пойти на работу. Работа должна каким-то образом обогащать их жизнь, и наряду с зарплатой люди все чаще ищут нечто большее – культуру предприятия (взаимное общение, общие мероприятия, поддержку хобби), возможности для дополнительного развития, новые вызовы и энтузиазм.

CV-Online Estonia värbamisspetsialist Reili PurkasCV-Online Estonia специалист по найму Рейли Пуркас CV-Online

«Если работников необходимо нанять сразу на начальной фазе предпринимательства, то перед этим нужно продумать, как найти людей в регионе действия предприятия», – поясняет специалист по найму CV-Online Рейли Пуркас.«Начинающие предприятия представляют больший риск для соискателей работы, и в регионах с широким выбором работодателей на предложение нового предприятия потенциальные работники могут не обратить внимания. Поэтому нужно как-то выделиться».

Опираясь на свой опыт в сфере найма, Пуркас советует при поиске работников больше концентрироваться на мягких ценностях и предоставлении гибкости. Весеннее исследование CV-Online подтвердило, что треть работников желают постоянно или иногда работать дома – если характер работы это позволяет, то почему бы не начать внедрять культуру дистанционной работы еще на этапе создания предприятия. «Лучшая работа для сторонников домашнего офиса!» – таким мог бы быть лозунг вашего предприятия при найме новых работников. «Измените мир к лучшему, работая в подходящее для вас время», – так мог бы звучать призыв на предприятиях, где работа заключается не в обслуживании клиентов в конкретные часы, а является творческой.

Вызов для нанимателя: зарплата, навыки и требования должны быть в равновесии

Если среди кандидатов имеются очень сильные специалисты, обладающие необходимыми навыками и опытом, то обычно они запрашивают достойную зарплату и осознают свои долгосрочные цели.

В своей работе наниматели сталкиваются также с тем, что после основательного предварительного отбора принимают на работу кандидата с небольшим опытом и на низкую зарплату, и предъявляют ему строгие требования и цели в работе.

Если предлагаемая зарплата, навыки и предъявляемые к работнику требования (напр., сверхвысокие ожидания результатов) не находятся в равновесии, то работодатель рано или поздно придет к выводу, что работник не выполняет работу на должном уровне. К сожалению, это ведет к увеличению расходов по найму, поскольку в этом случае неизбежно приходится заново начинать процесс найма.

Чтобы найти наиболее подходящего работника, нужно в ходе собеседования и последующих переговоров при необходимости проявлять гибкость и смотреть дальше завтрашнего дня. Умный руководитель привлекает к процессу отбора нового работника также членов команды или надежного консультанта по найму, чтобы в сотрудничестве найти именно такого кандидата, который долгие годы будет дополнять рабочий коллектив своим опытом и как личность.

«В зависимости от специфики предприятия, вероятно, можно предложить неполный рабочий день, работу после школы, возможность работать на дому», – называет Рейли Пуркас варианты, как быть более открытым для работников на рынке найма и привлекать их в зависимости от их потребностей. «Со штампованными объявлениями крупных предприятий, например, «стабильные трудовые отношения», «хорошая зарплата», «современные средства работы и приятная трудовая среда», «совместные мероприятия и хорошие коллеги» начинающие предприятия не могут сразу соревноваться, поскольку еще слишком много неопределенности, и они не сразу могут приобрести самую современную технику», – она поясняет, что в этом случае предприятие при формулировании своих предложений о работе должно быть более открытым, творческим и смелым.«Начинающему предпринимателю всегда проще предложить работнику большую свободу принятия решений и возможность реализовать свои хорошие идеи».

Пять золотых правил эффективного найма

1. Сформулируйте для себя основные принципы вашей политики в сфере персонала: ищете ли вы исполнителя (человека, который приходит на работу) или человека – личность, которая обогатит культуру предприятия и будет вкладывать в работу душу.

2. Сформулируйте и визуализируйте предложение о работе так, чтобы оно соответствовало реальному содержанию и характеру работы на заполняемой должности и обращалось к нужным людям.

3. Выберите для распространения предложения о работе каналы, соответствующие сообщению и содержанию работы. Откуда человек, которого вы ищете, черпает информацию – из бумажных газет, через мобильный телефон или социальные СМИ?Где он с наибольшей вероятностью будет думать о предлагаемой вами работе и смене работы?

4. Продумайте, поддерживает ли сам процесс найма – как вы общаетесь, как и куда вы приглашаете человека на собеседование, какие туры кандидат должен пройти – его будущую работу и соответствует ли ей.

5. Всегда отвечайте всем кандидатам, делайте это дружелюбно и вежливо. По возможности давайте обратную связь и в том случае, если вы его не выбрали – возможно, он станет вашим лучшим коллегой через пять лет. Тем более что здесь запрятан ваш коммерческий успех – люди, получившие негативный опыт при найме, по всей вероятности, не будут покупать продукты и услуги вашего предприятия, но это правило действует также с точностью до наоборот.

Будьте гибким и думайте о будущем

Начинающий предприниматель должен считаться с царящей на рынке труда реальностью и понимать, что, как правило, невозможно нанять идеального работника, который владел бы тремя языками, финансовым управлением, выполнял бы производственную работу и вечернюю уборку. «Обычно такие люди сами уже являются предпринимателями, поэтому нужно начинать с более низких требований и предложить перспективному работнику возможности для развития», – Райли Пуркас советует быть реалистом, но оптимистом.

«Обучая нового коллегу и планируя его в соответствии с его сильными сторонами на ту или иную позицию в будущем, вы создаете сильную систему мотивации, и работник начинает ценить и полученный опыт, и предприятие – так повышается вероятность того, что он не захочет с полученными знаниями сразу перейти в другую фирму, а с ростом предприятия сам станет обучать следующих коллег. Люди хотят понимать и чувствовать, что обладают ценностью в глазах предприятия».

По словам Пуркас, на производственных предприятиях, например, невозможно предложить столько свободы, но принципы найма можно построить на гибкости. «Если вы производите, например, очень популярные сейчас ягодные рулеты, то не можете делать это дома, а должны найти одобренные ветеринарно-продовольственным департаментом помещения. Однако вместо обычного рабочего времени с 8 до 17 вы могли бы предложить неполное рабочее время с 15 до 19 двум работникам, которые днем изучают в профтехучилище, например, технологию приготовления пищи, а с расширением вашего предприятия могли бы стать руководителями производства или экспорта».

Планируя эффективный наем персонала, специалисты по найму CV-Online советуют найти разумное равновесие между уровнем зарплаты, предъявляемыми требованиями и предоставлением гибкости и вдобавок предложить вау-эмоцию, которая позволила бы предприятию выделиться среди остальных.

Под эффективностью здесь имеется в виду не только прием человека на работу, но и то, чтобы принятый на работу человек видел себя частью предприятия и понимал, какой вклад он может внести своей работой в коммерческие результаты предприятия и как он мог бы как личность обогатить результаты предприятия и повседневную культуру труда. Весеннее исследование CV-Online показало, что почти половина занятых на рынке труда людей активно искали новые вызовы и взвешивают смену работы, чтобы улучшить баланс между трудовой и личной жизнью. Их мотивацию присоединиться именно к вашему предприятию повышает возможность самим планировать свое рабочее время, получить бόльшую ответственность и участвовать в достижении больших и интересных целей.

Предлагая работнику зарплату, подумайте, за какую зарплату вы сами согласились бы делать эту работу и каковы аргументы в пользу именно этой зарплаты. Поскольку уровень безработицы низок, работодатели занимают на рынке труда уже не главенствующую позицию, а являются равными партнерами за столом переговоров.

Возможности именно сейчас нанять на свое начинающее предприятие хороших работников обширны, но не стоит взваливать на свои плечи всю работу по найму, если предприятие нуждается и в руководстве. Спрашивайте при необходимости совет и помощь.

Источник: CV-Online Estonia, опыт нанимателей и результаты исследований