DPD Eesti: «Одна команда, одна общая цель!»

Команду DPD характеризуют взаимное доверие, сплоченность и хорошее чувство юмора – именно эти качества позволяют нам вместе достигать всех амбициозных целей, которые мы как предприятие ставим перед собой.

Трудовая среда DPD – быстрая и меняющаяся, интересных задач много, так что никогда не бывает скучно.

Путь в DPD начинается с процесса найма, в ходе которого мы в первую очередь оцениваем, «наш» ли это человек.«В ходе встреч и собеседований мы выясняем, совпадают ли ценности предприятия и кандидата», – поясняет менеджер DPD Eesti по персоналу и CSR Анника Оруаас.«Обучение позволяет вывести навыки и знания на нужный уровень, если они отсутствуют или их недостаточно, однако этого нужного отношения невозможно добиться, если его нет».

Поскольку наш прием на работу основан главным образом на ценностях, то у нас работает очень разнообразная и интересная компания.В рядах DPD есть как 18-летние начинающие карьеру люди, так и 60-летние опытные работники. Всех их объединяет главная ценность DPD – отношение «Сделаем!».

В апреле мы отмечали на предприятии День многообразия и познакомились с интересными фактами и особенностями стран наших коллег из Нигерии, Греции, Перу и Литвы.

Как работодатель мы в DPD Eesti ценим самостоятельных и ответственных работников, которые не боятся принимать решения и действовать. Для нас важно предлагать качественную услугу нашим клиентам, поэтому мы составили для новых работников детальную программу вживания, чтобы они могли быстро и эффективно разобраться в специфике сферы логистики и стать в ней экспертами.Нам важно поддерживать развитие работников и в дальнейшем – при освобождении или появлении новых рабочих мест мы всегда сначала осматриваемся внутри предприятия и предлагаем вакантные места имеющимся работникам.Сегодня почти треть наших людей перешли на свою нынешнюю должность внутри предприятия, это касается и руководящих работников. Лучший пример нынешнего года, характеризующий сказанное, – это работник нашего транспортного отдела Кадри-Линда, которая является настоящим олицетворением отношения «Сделаем!». Она за неделю изучила трудовые обязанности, которые обычно усваиваются за месяц, и уже на третьей неделе практики мы предложили ей работать у нас с полной нагрузкой. Через месяц после начала практики Кадри-Линда могла заменить опытного диспетчера во время его отпуска, а с сентября стала у нас работать диспетчером на полную ставку – и это всего в течение очень короткого 3-месячного периода. В DPD каждый диспетчер направляет движение примерно миллиона посылок в год, поэтому такое ответственное предложение мы делаем далеко не каждому.

Мы доверяем своим работникам и не боимся делать ошибки. «Лучше плохое решение сегодня, чем длительная неспособность принимать решения. При выявлении ошибок мы всей командой ищем решение, а затем делаем выводы, чтобы в следующий раз не допустить такой ситуации», – сказал исполнительный руководитель DPD Eesti Райнер Рохтла.

Наше предприятие не имеет особой иерархии: Все двери постоянно открыты, и руководители всегда готовы помочь своим работникам. «Если нужно поймать рыбу, то мы всегда даем работнику удочку вместе с наживкой», – смеется менеджер по обслуживанию клиентов Кади Илус. Все предприятие выступает единым фронтом за то, чтобы обещания выполнялись и пакеты были доставлены клиенту – если нужно, то и исполнительный директор может отвезти посылку в автомат.

Не менее важным для DPD является равновесие между работой и семейной жизнью – в то же время мы осознаем, что у каждого человека точка равновесия разная. Поэтому мы предлагаем своим работникам индивидуальные решения, чтобы они могли найти самый подходящий баланс между трудовой и семейной жизнью. Здесь мы считаем важным честное и откровенное общение с работниками и их вовлечение, чтобы найти самое верное решение.

Большинство наших льгот направлены на поддержание различных аспектов трудовой и личной жизни:основной акцент делается на решения, связанные с рабочим временем, поддержкой здоровья и детей, через самые разные мероприятия.

Безопасная для работника и здоровья среда способствует рождению общих идей и через новые идеи создает новую ценность. Это позволяет нашим работникам быть творческими и предприимчивыми. Поэтому в январе мы подключились к SportID, в этой среде мы предлагаем своим работникам ежемесячную поддержку занятий спортом – вернее, даже поддержку здоровья, поскольку многие работники пользуются услугами физиотерапевта или массажиста. Мы рады сообщить, что летом мы два месяца подряд завоевывали титул самого здорового предприятия SportID. DPD Eesti также входит в число тех работодателей, которые оплачивают больничный лист работника уже начиная со 2-го дня – для того, чтобы люди меньше ходили на работу больными и берегли свое здоровье и здоровье коллег.

Середину недели отмечаем, лакомясь здоровой пищей во «фруктовую» среду.

Детей у нас примерно столько же, сколько самих работников – около ста. Мы предлагаем детям различные интересные мероприятия начиная с рождественских пакетов и ранцевого пособия для первоклассников и заканчивая летними детскими лагерями. Идея лагерей выросла из проблемы одного работника – что делать во время летних каникул со школьниками, которым дома скучно, которые слишком много смотрят телевизор или играют на планшете и питаются как попало. Уже четвертый год DPD проводит в июне и августе недельные лагеря для школьников, 2/3 стоимости которых компенсирует DPD. Каждый лагерь имеет свою тематику – анимация, цирк, приключение и т. д. и всегда завершается совместным мероприятием для детей и родителей.

Мы проводим на работе в среднем около трети своего времени – в интересах DPD предложить работникам достаточно вызовов и интересных задач. Однако это нужно делать так, чтобы после работы у людей еще оставался блеск в глазах и они могли пойти на тренировку, в кино или с детьми на детскую площадку.