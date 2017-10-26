Цель Telia: стать телекоммуникационным и ИТ-предприятием нового поколения

В сегодняшнем мире товары доставляются с помощью дронов, документы подписываются электронной подписью, «банковская контора» находится в кармане у каждого и даже телевидение можно смотреть без рекламы. Вчерашние мечты стали реальностью. Завтра – уже сегодня.

Технология делает мир проще, но совсем непросто соответствовать прогрессу, не уступая ему в скорости. Роль Telia заключается в том, чтобы простым способом донести до людей возможности технологии. Важно, чтобы каждый человек мог больше заниматься делом, которое ему нравится. Чтобы он мог сам принимать решения. Сам выбирать, как быть более продуктивным в работе, больше общаться со своими близкими, лучше отдыхать. Мы создаем возможности для того, чтобы человек наслаждался жизнью.

Основой Telia является технология, но работает она благодаря людям. Людям, которыми движет любознательность. Людям, которые осмеливаются пробовать делать то, чего другие раньше не пробовали.

Мы исходим из потребностей наших клиентов, потому что для нас ИТ – это технология для человека. А телекоммуникация означает общение между людьми. Прежде всего, это умение слушать, ведь только услышав, мы сможем предложить каждому именно то, что ему нужно.

Telia Eesti – это особенное место для работы. Мы похожи на стартап или инновационную лабораторию, в которой впервые тестируются и воплощаются в жизнь новаторские идеи. Эстония была, есть и будет трамплином, с которого в мир отправляются решения, призванные сделать жизнь людей проще и удобнее. Новое экологичное офисное здание Telia на Мустамяэ теэ производит впечатление своими функциональными рабочими местами и воодушевляющей рабочей атмосферой.

Приоритетами Telia Eesti являются упрощение товаров и услуг, рост аналитической способности и точности, оцифровывание, гибридное облако, умный город и 5G. Мы желаем занимать лидирующие позиции по качеству и инновациям, и поскольку мы действуем в постоянно изменяющемся коммерческом секторе, то применяем инновационный подход. В основе всего лежат качество и доверие.

Мы желаем внести вклад в развитие общества, чтобы Эстония была лучшим местом для жизни и работы. Влияние на общество начинается с нашей основной коммерческой деятельности, и наше наибольшее влияние – это услуги, инновация и инвестиции, ведь именно они помогают формировать в Эстонии цифровое общество. Для Telia ответственное предпринимательство находится в фокусе приоритетов. Этой весной Форум ответственного предпринимательства присвоил Telia Eesti высший, золотой знак социальной ответственности, который является признанием честной, сознательной и экологичной деятельности.

Важным начинанием Telia является проект YOUNITE, посредством которого все работники Telia могут внести вклад через добровольческую деятельность в эстонское общество. Осенью мы инициировали также первую социальную кампанию Telia #будьсмелым (#suurimjulgus), направленную против травли в интернете, которая в Эстонии, к сожалению, широко распространена. Именно инициативы такого рода являются нашей возможностью превратить Эстонию в место, где можно будет лучше жить и работать! Присоединяйтесь к нам!