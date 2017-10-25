Будем смелее совершать карьерные повороты!

«Если традиционно карьера являлась линеарной, т.е. тот, кто добивался успеха, шагал по лестнице только вперед, то более современная модель карьеры содержит в себе многие повороты», – объясняет руководитель контактных ворот по карьерному развитию CV.ee в Балтии Агу Вахур.

«В современном мире вполне допустимы небольшие смысловые паузы в карьере, которые раньше отцам семейства, пожалуй, были не разрешены», – говорит Агу Вахур. «Многие рьяные руководители родом из поколений яппи верят в это и сегодня – глава семьи и кормилец должен смотреть только вперед и не отвлекаться на другие своихобби и увлечения».

В то же время Вахур убежден, что карьерные повороты необходимы для того, чтобы испытать новые возможности, попробовать себя в недосягаемых вызовах, а также проверить себя как личность.

«Даже дауншифтинг (англ. downshifting) придется кстати в карьерной лестнице, ведь он расширяет мировоззрение и дает обзор о себе самом как едином целом».

По словам Вахура, в современном мире цель планирования карьеры – это совместить работу, семью и «это третье», что, чаще всего, означает любимое хобби или светское занятие, которое человеку по душе. Каждое такое дополнительное действие и новый контакт в жизни всё более важны по той причине, что в будущем они дают больше свободы выбора чего-то нового в жизни и карьере. «Жизнь и отношения состоят не только из работы, но еще из ежедневного осознанного целого, приносящего удовлетворение и ощущение безопасности».

Агу Вахур называет четыре важных правила, о которых могли бы помнить отцы семейства при планировании карьеры.

«В начальной фазе карьеры необходимо действовать быстро и прикладывать усилия», – рекомендует он тем молодым людям и молодым отцам, которые еще находятся в поиске своей карьерной лестницы. «Тогда выход на твердую почву будет достигнут быстрее, как и статус требуемого на рынке труда профессионала своего дела. Достижение вышеназванного позволит выбирать самому, а не зависеть только от выбора и решений других».

Также специалист рекомендует сделать акцент на международном опыте, ведь мир не ограничен одной Эстонией, и большая часть бизнеса делается за ее пределами. «Каждый этап карьеры должен готовить к открытию дальнейших возможностей», – уверяет он. «Если сама работа не помогает саморазвитию, то заниматься им необходимо в дополнение к работе. Можно принять участие в добровольческом проекте, который также даст много полезных контактов».

По словам Вахура, необходимо заблаговременно подумать и об «удобной, но содержательной» предпенсионной работе, планируя ее наперед. «Например, приобрести новое образование или создать почву для предприятия-образа жизни. На это тоже уйдет время».