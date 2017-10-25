2017 год стал для Telia по-настоящему активным

Одно из важных начинаний Telia – это проект YOUNITE, посредством которого все работники компании могут вносить свой вклад в эстонское общество путем добровольных работ. Тем или иным образом эти работы связаны с дигитализацией, например: обучение пожилых людей диги-услугам; разъяснение школьникам опасностей интернета и принципов безопасной работы с ним; «Урок кодирования», т.е. обучение кодированию школьников, студентов, и др.

Осенью 2017 года мы запустили первую социальную кампанию Telia #будьсмелым против издевательства в интернете, которое, к сожалению, в Эстонии очень распространено. Подробнее об этой кампании www.suurimjulgus.ee.

В мае 2017 года 800 сотрудников Telia в Таллинне переехали в новое офисное здание, которое в Эстонии является инновационным и уникальным как в плане рабочей среды, так и со стороны строительных решений.

Речь идет о модной и гибкой рабочей среде, где каждый сотрудник в любое время может выбрать для себя подходящее место и пространство для работы в зависимости от задания, которое необходимо выполнить. Telia отказалась от принципа личного рабочего стола, таким образом, оставив каждому работнику право выбора – где и как я хочу работать сегодня и сейчас – в групповой рабочей зоне для командной работы, в тихом пространстве для того, чтобы сосредоточиться, или же в кафе или уголке для отдыха, для общения.

На первом этаже прибывающих в здание встречает и провожает в нужное место робот-гуманоид Pepper. Желающие могут ознакомиться с моделью умного города, построенного из кубиков Lego. Территория кафе на первом этаже сконструирована так, что здесь можно провести собрание в более неформальной обстановке. Этажи с четвертого по тринадцатый предназначены для работы. Здесь можно вести повседневные дела гибко и, в зависимости от необходимости, в нужной зоне. На каждом этаже есть зоны для командной работы, для тихой самостоятельной работы, для приватного и небольшого собрания, для обсуждения конфиденциальных тем, а также комната для командного собрания и зал для видеоконференций. Четырнадцатый этаж построен для проведения командных мероприятий и встреч с заграничными партнерами. Все комнаты здесь имеют разный дизайн – от яблоневого сада до современной кухни.

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