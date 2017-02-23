Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Излюбленным украшением традиционного праздничного стола, который в Эстонии накрывают на годовщину Республики, являются бутерброды с килькой и картофельный салат — без этих блюд не обходится февральский праздничный стол в 74% эстонских семей.

”Мы просили клиентов ответить, без каких блюд они не представляют себе 24 февраля. Ответы не стали неожиданными — 74% участников опроса в Facebook ответили, что обязательно поставят на стол бутерброды с килькой и картофельный салат”, — рассказала коммерческий директор Maxima Eesti Кристина Мустонен.

Результаты опроса, в котором приняли участие порядка 1600 человек, подтверждаются и статистикой продаж сети Maxima. Уже сейчас продажа кильки пряного посола увеличилась на 45% в сравнении с первой половиной месяца. Заметно выросли и продажи картофельного салата.

”Жители Эстонии также называли в качестве традиционных блюд на День независимости Эстонской Республики свиное жаркое, салат ”Росолье” и различные праздничные сорта сыра, — сказала Кристина Мустонен. — Из сладостей они предпочитают пирожные и торты, а также конфеты, названия или дизайн упаковок которых навевают ассоциации с Эстонией. Продажи таких сладостей выросли в семь раз в сравнении с началом февраля”.

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Популярностью пользуются также мусс с камой, фрукты и закуски. Из праздничных напитков популярны ликер Vana Tallinn и игристые вина.

”В потребительской корзине февраля в принципе заметно, что предпочтение отдают эстонским продуктам. Поэтому мы снабдили многие товары эстонского производства маркировкой ”Eesti toidu kuu” (”Месяц эстонской еды”)”, — добавила директор по закупкам Maxima Eesti.

По словам Кристины Мустонен, жители Эстонии наиболее активно совершают покупки к празднику независимости вечером 23 февраля и до обеда 24 февраля.